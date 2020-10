Primo Tapiro d’Oro per Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta è stato insignito del premio di Striscia la notizia dopo le recenti dichiarazioni televisive di Lorella Cuccarini. A Verissimo la soubrette ha accusato l’ex collega di falsità. Una persona che davanti faceva l’amico e poi dietro si comportava in altro modo. La Cuccarini ha accusato l’ex mezzo busto del Tg1 di averla praticamente pugnalata alle spalle. Affermazioni piuttosto gravi che, a quanto pare, non hanno toccato in alcun modo l’amico di Mara Venier. Con l’inviato Valerio Staffelli il 48enne ha prima provato a chiudere la faccenda con un classico “no comment”, poi ha ribadito: “Sono trasparente”. Nessun segnale di pace da parte del presentatore, che ha ormai tagliato i ponti con la Cuccarini, con la quale ha lavorato nella stagione televisiva 2019-2020.

Alberto Matano a Striscia la notizia: “Lorella Cuccarini? Sono trasparente”

A Striscia la notizia Alberto Matano ha ribadito di non essere una persona falsa e doppiogiochista ma assolutamente trasparente. Il conduttore de La vita in diretta ha inoltre rigettato le accuse di maschilismo. “Io maschilista? Chietedelo a mia madre”, ha rimarcato Matano. Il giornalista ha poi respinto le voci che parlano di raccomandazioni perché di recente sempre più presente nei programmi della Rai (solo nell’ultimo periodo La vita in diretta, Ballando con le Stelle, Domenica In). “La storia professionale di ognuno parla per sé. Ognuno di noi ha delle conoscenze, ognuno di noi ha degli amici”, ha chiarito il volto Rai. Ultimamente si è parlato pure della possibilità di vedere Matano al Festival di Sanremo 2021 ma Tv Blog ha prontamente smentito il gossip.

Chi è Alberto Matano: perché il giornalista è diventato famoso

Alberto Matano è laureato in Giurisprudenza: ha iniziato la carriera di giornalista con il quotidiano Avvenire e con l’emittente Rete News di Montecitorio. È arrivato al Tg1 nel 2007 e nel 2010 è diventato il conduttore dell’edizione serale del telegiornale. Dal 2019 è il conduttore de La vita in diretta e commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle. È fidanzato da qualche anno anche se non ha mai svelato l’identità del suo amore. Alberto non ha eredi ma è molto legato ai suoi tre nipotini, figli dei suoi due fratelli.