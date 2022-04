Lorella Boccia svela come ha perso i 15 chili della gravidanza

L’ex ballerina di Amici è tornata in forma in vista del suo nuovo impegno televisivo: condurrà Made in Sud su Rai Due

Solo lo scorso ottobre Lorella Boccia ha partorito la piccola Luce Althea, frutto del grande amore con il marito Niccolò Presta, sposato nel 2019. Nel giro di pochi mesi l’ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, ha smaltito i chili accumulati durante la gravidanza. La 30enne ha ammesso di non essersi controllata troppo durante la gestazione e di aver accumulato del peso in più inaspettato.

Ben quindici chili che Lorella Boccia è riuscita poi a smaltire in seguito alla nascita della bambina. In un’intervista al settimanale Di Più Tv la giovane ha precisato di aver cominciato a pensare al suo peso forma solo dopo il quarto mese di Luce Althea. In precedenza ha preferito dedicarsi esclusivamente alla sua primogenita, mettendo in secondo piano tutte le altre necessità:

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”

Nutrizionista e attività fisica per Lorella Boccia

Oltre a mangiare correttamente a pranzo e cena Lorella Boccia ha ripreso pure a fare attività fisica. La presentatrice campana ha precisato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv”

Made in Sud è un’occasione importante per Lorella Boccia, che può far conoscere il proprio talento anche al pubblico Rai. È la prima volta, infatti, che approda su una rete pubblica. La nuora dell’agente Lucio Presta ha convinto tutti con il suo provino, battendo la “rivale” Flora Canto. Pure la moglie di Enrico Brignano era in lizza per il ruolo ma alla fine la produzione ha optato per Lorella.

Lorella Boccia conduttrice tv in carriera

Dopo gli esordi nel mondo della danza Lorella Boccia ha deciso di darsi da fare come conduttrice sul piccolo schermo: lo stesso percorso intrapreso dall’amico e collega Stefano De Martino. Entrambi sono infatti di Torre Annunziata, comune della Campania di 40mila abitanti, e hanno trovato la grande popolarità grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Prima di approdare a Made in Sud Lorella Boccia ha condotto Rivelo su Real Time e Venus Club su Italia Uno. È stata inoltre conduttrice di Colorado e del daytime di Amici. Nel talent show Mediaset è stata ballerina fino al 2020.