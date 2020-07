Lorella Boccia, stop a Rivelo: nuovi progetti per la conduttrice

Martedì 7 luglio 2020 Discovery ha presentato i suoi nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra conferme e certezze non manca qualche assenza che fa chiacchierare, come quella di Rivelo il programma condotto da Lorella Boccia in onda su Real Time. La trasmissione è andata avanti, con un discreto successo, per ben due stagioni ma non tornerà in onda il prossimo settembre. Il motivo? L’entourage della Boccia ha rivelato a Gossipetv che il format non è stato presentato ai dirigenti televisivi per altri impegni di Lorella in via di sviluppo. L’ex allieva di Amici è una delle giovani conduttrici più richieste in tv e c’è da parte della diretta interessata la volontà di sperimentare e tentare nuove avventure e sfide. Ad oggi non è chiaro quali saranno i prossimi progetti della moglie di Niccolò Presta ma quel che è certo è che la 27enne non resterà ferma. E chissà quali sorprese riserverà il futuro…

Lorella Boccia vuole diventare una showgirl a tutto tondo

Lorella Boccia non ha mai nascosto la voglia di affermarsi nel mondo dello spettacolo come una showgirl a 360 gradi. Ha così iniziato a muovere i primi passi nel mondo della conduzione con passione e determinazione. Prima ad Amici, dove ha condotto il daytime, poi a Rivelo. Non ha mai abbandonato la danza: è ancora una professionista del corpo di ballo di Amici e di recente è stata scelta come protagonista di Ciclone, il nuovo videoclip di Takagi & Ketra con Elodie. Dove vedremo in futuro la bella di Torre Annunziata? Nell’attesa la Boccia, insieme al marito Niccolò, ha preso una importante decisione per quanto riguarda la sua famiglia…

Lorella Boccia presto mamma? La decisione della ballerina

Lo scorso primo giugno Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio del noto agente dei Vip Lucio, hanno festeggiato il primo anniversario di nozze. Entrambi sognano di avere presto dei figli ma per il momento preferiscono andarci cauti e godersi le gioie del matrimonio. La recente quarantena forzata ha unito ancora di più Lorella e Niccolò, che sono molto affiatati e complici.