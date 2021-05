Lorella Boccia: rivelazione su vincitore Amici 20. Successo per Venus Club

Proseguo positivo per Venus Club, il programma in onda ogni giovedì in seconda serata su Italia 1. Lorella Boccia continua a riscuotere particolare successo e il late show si sta imponendo sul fronte degli ascolti. Rispetto al debutto della scorsa settimana è cresciuto di quasi un punto sfiorando il 7% di share e oltre 430.000 spettatori. Sui giovani 15-24 anni ha sfiorato l’11,5%. Numeri decisamente importanti per un programma trasmesso a tarda ora che sta fidelizzando i telespettatori sempre più numerosi. I dati Auditel sono la cosa più lontana da lei che si possa immaginare. Ovvio, però, che se arrivano, le fa piacere. Con la massima umiltà e in punta di piedi, si rende conto che partire con un programma tutto suo su Italia 1 è tanta roba:

“Sono felice per come sta andando. Poi numeri vanno e vengono, è l’ultimo dei miei pensieri”

Intervistata da Fanpage l’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha svelato che l’idea di Venus Club è nata un bel po’ di mesa fa. Tutto è iniziato dopo la sua esperienza nella Scuola più longeva del piccolo schermo quando si è deciso, insieme alla rete, di creare un progetto per Italia 1. Si sente assolutamente a suo agio nella sua trasmissione. D’altronde ha sempre desiderato di fare questo. Sta cercando di operare una evoluzione soprattutto nella sfera professionale ispirandosi a Ellen De Generes:

“Sono pazza di lei, la sposerei. Mi piace l’idea della leggerezza in tv, il fatto di poterla portare nel mio show senza troppa precisione o troppo perbenismo”

Sono pochi gli artisti che usciti di Amici, oltre a Stefano De Martino e Diana Del Bufalo, hanno fatto un percorso trasversale. Lorella Boccia ha svelato di essere una persona autocritica che si distrugge per un nonnulla. Si chiede continuamente se quello che fa è giusto o se può migliorarsi, ma non ha mai smesso di crederci. Per quanto insicura, non consente a nessuno di intromettersi se pensa di stare seguendo la strada giusta.

Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda la finale di Amici 20. La fase Serale si concluderà con la proclamazione del vincitore da parte di Maria De Filippi. A tal proposito Lorella Boccia ha voluto dire la sua sul vincitore di Amici 20 per lei:

“È banale se dico ‘che vinca il migliore’? Il livello è molto alto. Io, ad esempio, adoro Giulia Stabile. È entrata che sembrava una bambina di 8 anni, adesso è quasi donna”

Inoltre ha dichiarato di amare Alessandra Celentano. Si rende conto che il suo modo così schietto di dire le cose possano colpire ma è una donna buona, che sa fare molto bene il suo lavoro. Per i suoi atteggiamenti attira molto critiche, ma proprio questo è stato uno stimolo per la moglie di Niccolò Presta.