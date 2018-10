Lorella Boccia presto mamma? Le parole della ballerina e la richiesta a Maria

Lorella Boccia pronta a diventare mamma? La nuova conduttrice del daytime di Amici intende aspettare

Lorella Boccia sta vivendo un periodo della sua vita molto importante. Al momento è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi, programma in cui si è fatta conoscere al pubblico italiano. La sua passione per la danza l’ha portata a diventare una delle ballerine professioniste del talent. Ed ecco che ora raggiunge anche un grande obbiettivo, grazie alla fiducia di Maria. Ma non ci sono soddisfazioni solo nel lavoro per Lorella. Infatti, qualche mese fa Niccolò Presta le ha chiesto di diventare sua moglie. La bella ballerina ha subito accettato questa proposta importante, dopo anni di relazione con il producer. Ed ecco che la prossima estate i due convoleranno a nozze nella chiesa dei Santi Luca e Martina a Roma. Per questo matrimonio sembra essere già quasi tutto deciso. Ma Lorella sa che dovrà dedicare il suo tempo non solo al nuovo lavoro da conduttrice, ma anche all’organizzazione delle nozze. A supportarla c’è sempre Niccolò, il quale la incoraggia molto. Ma i due sono già pronti a diventare genitori?

Lorella Boccia e Niccolò Presta, matrimonio nell’estate 2019: “Per i figli c’è sempre tempo”

In un’intervista su Gente, Lorella risponde a una delle domande che attualmente si stanno facendo i fan: è pronta già a diventare mamma? Si sa che quando si parla di matrimonio inevitabilmente vengono in mente subito i figli. Su questo punto, la Boccia si dichiara ancora incerta. Infatti, sembra che la ballerina e il producer non abbiano ancora preso una decisione al riguardo. Probabilmente Lorella ha ora bisogno di godersi al cento per cento le soddisfazioni nel campo lavorativo. “C’è sempre tempo, aggiorniamoci dopo il matrimonio”, risponde la Boccia nel corso dell’intervista. Dunque, al momento pare non siano in programma dei figli. “È una vita che lotto per raggiungere i miei obbiettivi professionali ed è tempo di concentrarmi su questo”, conferma così Lorella le sue attuali intenzioni. Nonostante ciò, la ballerina ammette che sia lei che Niccolò vogliono formare presto una famiglia.

Lorella Boccia matrimonio con Niccolò: la richiesta a Maria De Filippi

Ma per quanto riguarda il suo matrimonio c’è un grande desiderio che ha intenzione di realizzare: “Avere Maria alle nozze”. Lorella è consapevole del fatto che la conduttrice è molto impegnata, ma a lei non vuole assolutamente rinunciare facilmente. Dunque, Lorella sembra essere disposta a tutto pur di far prendere parte alle sue nozze Maria De Filippi.