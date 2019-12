Lorella Boccia incinta? Parla il marito: “Segreti inconfessabili… per ora!”

Gravidanza Lorella Boccia: la ballerina di Amici è davvero incinta?

Lorella Boccia potrebbe aspettare un bambino? C’è un grande punto interrogativo sulla presunta gravidanza della conduttrice di Rivelo, dopo lo scambio di battute che ha avuto col marito Niccolò Presta su Instagram. Sono entrambi molto attivi sui social e non è la prima volta che fanno chiacchierare per quello che scrivono: alcuni dei gossip sulla coppia sono partiti proprio da Instagram. Adesso ha incuriosito una mezza-confessione di Niccolò; una confessione che ha fatto saltare di gioia i follower di entrambi, che hanno chiesto delle conferme ai due diretti interessati. Ma al momento non hanno voluto aggiungere altro… forse hanno detto già troppo? Tempo al tempo.

Lorella Boccia incinta? Niccolò Presta spiazza tutti su Instagram

Oggi è il compleanno di Lorella Boccia. Ha voluto condividere questo momento speciale con tutti i suoi follower, scrivendo questa frase su Instagram: “+28. M’ stong fascenn vicchiarell’. Ti va di invecchiare con me?”. Niccolò Presta ha commento in questo modo: “Non potrei desiderare di meglio. D’altronde abbiamo dei segreti inconfessabili da custodire… per ora! Ti amo, amore mio”. La risposta della ballerina professionista di Amici non è tardata ad arrivare: “Sei proprio uno str…o!”. Frase, questa, scritta in maniera scherzosa.

Lorella e Presta, ultime notizie dopo il matrimonio

Non appena c’è stato questo scambio di battute tra Lorella Boccia e Niccolò Presta, i fan sono impazziti: “Sarà incinta sicuramente”, “Io dico che ci è scappato un bel pupetto!”, “Abbiamo capito tutti qual è il segreto!”. Cosa significheranno davvero le parole di Presta? Lo potremmo scoprire molto presto, magari Lorella farà emergere qualcosa di più a Rivelo, il programma che conduce su Real Time e che ci ha permesso di scoprire cos’è successo davvero fra Fabio Colloriccio e Nicole Mezzocato.