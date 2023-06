Loredana Lecciso sorprende: “Ho detto no al Gf Vip, motivi estetici”

Loredana Lecciso è stata contattata per l’ennesima volta dal Grande Fratello Vip e ha di nuovo declinato la proposta di Alfonso Signorini e del suo staff. La compagna di Al Bano, confidandosi con il magazine Vero, ha reso noto il motivo che l’ha spinta a rifiutare di partecipare al reality show di Canale Cinque. Motivo che è alquanto curioso.

“Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”.

Non è chiarissimo che cosa la showgirl abbia voluto dire con “limite estetico”. Forse teme di mostrarsi in diretta senza trucco e parrucco? Se così fosse non sarebbe l’unica. Infatti questa è una delle principale paure che influencer e donne della tv si trovano a dover affrontare nel momento in cui di devono decidere se prendere parte o no al programma.

Perché un conto è andare innanzi alle telecamere sistemate di tutto punto oppure fotografarsi con tanto di filtri e ritocchini sui social, un altro è quello di finire in uno show che ti riprende 24 ore su 24 dove è impossibile essere sempre ‘impeccabili’. D’altronde in questi anni di GF Vip si sprecano gli esempi di donne che, una volta entrate nella Casa più spiata d’Italia, hanno innescato una gran sorpresa nel pubblico: “Ma è davvero lei?”.

Il Grande Fratello passa da Vip a Mix: si parte a settembre

Al netto di congetture e polemiche, Loredana Lecciso ha di nuovo detto “no grazie” ad Alfonso Signorini che da anni tenta di averla nel cast. Cast che nella prossima edizione, in partenza a settembre su Canale Cinque in prima serata, sarà investito da una rivoluzione. Da quanto emerso fino ad ora pare che inizialmente saranno venti i concorrenti ad entrare nella dimora di Cinecittà. Dodici di questi saranno famosi, otto saranno persone comuni. Quindi si passerà da un cast vip a un cast mix, formato da personalità celebri e non. L’obbiettivo è di dare una spinta innovativa al format e di allontanarsi dal trash visto nelle scorse edizioni. La virata è stata voluta dai piani alti di Cologno Monzese che hanno ritenuto la scorsa stagione dello show troppo estrema e appunto trash.