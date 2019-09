Lecciso, la d’Urso stuzzica su Romina. Loredana: “Mi lasci spiazzata”

Loredana Lecciso, il retroscena su Romina Power riportato a galla da Barbara d’Urso. La showgirl: “Mi lasci spiazzata”

Domenica Live ha aperto i battenti e in studio le prime ospiti sono state Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. Tanti sorrisi e tanto gossip sulla giovane 18enne. Naturalmente anche l’ex di Albano non è stata risparmiata. In particolar modo Barbara d’Urso ha voluto andare a fondo di una questione capitata quest’estate nel mese di giugno. Nel dettaglio si è mostrato alla Lecciso un flash di Dagospia che raccontava di uno “psicodramma domenicale all’Hotel Hilton di Roma.” Lo spiffero sussurrava che nell’albergo Romina Power e la figlia Romina Junior sarebbero uscite dalla loro camera e avrebbero scorto un set fotografico con protagonista proprio Loredana. A quel punto ‘le Power’ sarebbero scappate, per evitare l’incontro.

“Non lo so, non voglio pensare che sia stata così”

“Dietro i flash – scriveva Dagospia – c’era Loredana Lecciso. Gelo e imbarazzo. Di corsa (‘Le Power’, ndr) si infilano in un bar privato del piano e ‘scortate’ scappano dopo pochi minuti. Con l’ex di Albano nemmeno un saluto, mejo di Beautiful.” Sulla vicenda la d’Urso ha chiesto un’opinione a Loredana che ha confermato di essere stata in quell’hotel ma di non aver visto Romina. “Sinceramente mi lasci spiazzata. Non lo so, non voglio pensare che sia stata così. Non ho nulla contro Romina, ma se è accaduto quello che è stato scritto mi dispiace… L’avrei salutata volentieri e normalmente”, il commento della showgirl.

Jasmine smentisce il flirt con il figlio di Biagio Antonacci

In puntata si è parlato molto anche di Jasmine Carrisi che ha categoricamente smentito le voci di gravidanza che ha messo in circolo qualcuno sul web nei mesi scorsi. Smentito anche il flirt attribuitole con Giovanni Antonacci, figlio del celebre cantante Biagio. “Con lui siamo amici, abbiamo postato una foto assieme ma non pensavo che ci sarebbe stato questo putiferio sui giornali e su internet”, ha spiegato la giovane.