Loredana Lecciso non si presenta a Domenica In, colta da un malore e salvata dalla polizia

Loredana Lecciso è stata colta da un malore mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano ed è stata salvata dalla polizia che è intervenuta tempestivamente prestandole soccorso. A causa del mancamento, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, la showgirl è stata costretta ad annullare il suo impegno a Domenica In, dove era attesa come ospite assieme al compagno Al Bano Carrisi (quest’ultimo ha presenziato da solo nella trasmissione di Mara Venier). A raccontare l’imprevisto è stata la stessa Lecciso, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram.

Loredana Lecciso salta Domenica In dopo il malore a Milano

La 53enne leccese ha riferito che domenica 4 gennaio si trovava in stazione a Milano. Mentre stava attendendo un treno diretto a Roma per raggiungere gli studi di Domenica In, è stata sorpresa da un malore. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polfer che hanno aiutato la showgirl, sincerandosi che il problema non fosse grave. Dopo che la situazione è tornata sotto controllo, Lecciso ha informato i suoi fan dell’episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista, ringraziando calorosamente i poliziotti che l’hanno soccorsa e sostenuta.

“Siamo sempre pronti a lamentarci – ha scritto Loredana in una storia sulla sua pagina Instagram – ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”. Spazio quindi al racconto di quel che ha vissuto: “Alla Stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In) in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”.

Lo scorso aprile la showgirl fu aggredita a Milano su un autobus

Lo scorso aprile, Lecciso ha vissuto un’altra vicenda allarmante nel capoluogo lombardo. Mentre si trovava a bordo di un autobus, venne aggredita da un malvivente che tentò di strapparle la catenina d’oro che portava al collo. Trattasi di una croce con dei brillantini a cui la compagna di Al Bano tiene molto in quanto le è stata regalata da suo padre quando nacque sua figlia Jasmine.

La 53enne riferì che, intorno alle 20, si trovava in compagnia di un’amica. Con quest’ultima salì su un bus. Un uomo con un cartone di vino in mano le si avvicinò tentando il furto. Ma Loredana, avendo notato il fare sospetto del ladro, riuscì a non farsi derubare, stringendo la catenina e iniziando a urlare. Il malvivente, dopo essere stato scoperto, si diede alla fuga a mani vuote. Lecciso, a causa dell’aggressione, riportò alcuni graffi al collo, fortunatamente non gravi.