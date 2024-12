GF, Loredana Lecciso vs Shaila: il commento in difesa di Amanda

Loredano Lecciso prende le difese di sua sorella Amanda. Sono ormai tre mesi che Amanda Lecciso è entrata nella Casa del Grande Fratello, guadagnandosi pian piano l’affetto del pubblico. La cognata di Albano ha saputo farsi conoscere per il suo carattere dolce ma anche estremamente schietto. Di conseguenza, i telespettatori l’hanno premiata facendole superare numerosi televoti. All’interno della Casa, la più giovane delle sorelle Lecciso ha instaurato ottimi rapporti con i suoi coinquilini, in particolare con Jessica e Mariavittoria. Tuttavia, negli ultimi tempi, qualcosa sembra essersi incrinato: Mariavittoria, infatti, si è avvicinata sempre di più a Shaila.

Il punto di svolta è arrivato nella notte del 19 dicembre, dopo l’ennesima rottura tra Shaila e Lorenzo. Quest’ultimo ha infatti deciso di chiudere la relazione con l’ex velina, convinto che tra di loro non ci sia futuro. In preda a un pianto disperato, la Gatta si è sfogata con alcune compagne di avventura, tra cui Mariavittoria. Durante una conversazione in sauna, la 31enne romana le ha poi svelato che, secondo Amanda – grande amica di Lorenzo – quello tra gli ‘Shailenzo‘ non è vero amore. Da lì, la Gatta. ancora visibilmente scossa, si è lasciata andare a un acceso sfogo contro la Lecciso.

Secondo la ballerina, Amanda non ha alcun diritto di esprimere giudizi sull’amore altrui, considerando i due divorzi alle sue spalle. Questa dichiarazione ha scatenato numerose polemiche sul web, dove molti utenti si sono indignati contro l’ex allieva di Amici. La Gatta, tuttavia, non si è fermata e ha continuato: “Ma questa Amanda che vuole? Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”.

A questo punto, Loredana Lecciso ha deciso d’intervenire per difendere sua sorella. Come gran parte del web, anche Loredana è rimasta scioccata nel sentire certi giudizi e ha scelto di dire la sua attraverso il suo profilo Instagram. Finora, la showgirl aveva preferito non intromettersi nel percorso di Amanda, mantenendo un basso profilo. Questa volta, però, non è riuscita a trattenersi e ha attaccato Shaila. Nelle sue storie, ha condiviso un video della discussa scena in sauna, accompagnandolo con la didascalia: “Ditemi che sto sentendo male. Amanda, continua a volare alto!”.

La Lecciso ha taggato anche il profilo ufficiale del Grande Fratello, alimentando il sospetto di una sua possibile apparizione nella prossima puntata del reality per un confronto diretto con Shaila Gatta.