Loredana Lecciso: “Mai spenta passione con Albano” e ‘puntura’ a Romina

Loredana Lecciso: “Mai spenta la passione con Albano”. Poi pungola Romina Power: “La mia mano è stata tesa ma…”

Loredana Lecciso a ruota libera: con Albano la passione non si è mai spenta. Questo uno dei passaggi chiave dell’intervista che la showgirl ha concesso al settimanale Chi (in edicola da domani mercoledì 12 febbraio 2020). Ma le dichiarazioni molto zuccherate sul cantante pugliese nonché suo ex compagno – dal quale ha avuto due figli, Bido e Jasmine -, non sono finite qui. La Lecciso ha spiegato che con Albano si sente ancora spesso, perché è “stimolante e costruttivo”. Spazio anche ai rimpianti, al rammarico. A darle fastidio quel suo essere stata troppo impulsiva in passato perché, se così non fosse stato, “oggi sarebbe tutto diverso”. Durante la chiacchierata con il magazine diretto da Alfonso Signorini non è nemmeno mancata una frecciatina a Romina Power.

Lecciso sull’ex: “Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso”

“La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata”, confessa Loredana Lecciso che aggiunge: “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”. Dopotutto una love story così importante non si dimentica dall’oggi al domani. Anzi, non si dimentica proprio, soprattutto se dopo l’addio rimane stima, affetto e rispetto: “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”.

Loredana pungola Romina: “Mano tesa, mai avuto risposte”

La Lecciso ha risposto anche alla domanda sulla sua assenza a Sanremo: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità, tra me e Romina, ma da parte mia non esiste.” Loredana conclude con una frecciatina tutt’altro che velata: “Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”.