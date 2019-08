Loredana Lecciso: il legame con Albano. Flirt con Gigi D’Alessio? “Rido”

Loredana Lecciso a ruota libera: “Io e Albano punti di riferimento reciproci”. Poi la verità sulla voce del flirt con Gigi D’Alessio e le parole sulla sua situazione sentimentale attuale

Loredana Lecciso si è confessata a ruota libera a Controcopertina, facendo il punto sulla sua vita sentimentale. Inevitabile che si finisse per parlare di Albano. E inevitabile che le si chiedesse anche di Gigi D’Alessio, visto che qualcuno nei giorni scorsi ha messo in circolo una voce che narrava di una presunta relazione clandestina tra di lei e il cantante partenopeo. Come era prevedibile Loredana ha smentito il gossip. Durante la chiacchierata ha poi confidato di essere single al momento e di non essere alla ricerca di un nuovo amore.

“Albano e io andiamo più d’accordo adesso che prima”

“Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia” ha raccontato Loredana a Controcopertina. Torna spesso nelle tenute Carrisi? “Non c’è una regola, non c’è mai stata. C’è massima libertà e flessibilità.” D’altra parte con Albano è rimasta in ottimi rapporti: “Nel nostro caso non è stato difficile: ci viene naturale e non abbiamo mai fatto nessuna fatica. Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima! Capita di discutere, però mediamente tra noi c’è un bel feeling, siamo sintonizzati sullo stesso canale”. Anche sull’educazione dei figli spiega che lei e Carrisi hanno la stessa veduta: “Ci appartiene anche lo stesso modo di pensare”.

Loredana Lecciso single: “Non ne sento l’esigenza, sto molto bene così”

Ma non sono soltanto i figli a tenerli uniti: “Siamo legati da grande affetto. Credo che in maniera reciproca siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra. Sì, c’è un bel rapporto”. Si cambia argomento e si passa al gossip su Gigi D’Alessio “Mi faccio una bella risata”, la risposta della Lecciso che smentisce la voce. A proposito di relazioni, al momento vorrebbe innamorarsi? “Non ne sento l’esigenza, sto molto bene così, mi piace l’idea di concentrarmi sui miei figli”.