Albano e Romina, la scelta di Loredana Lecciso: “Resto un passo indietro”

Albano e Romina news: le dichiarazioni di Loredana Lecciso a Vero

Loredana Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Romina Power, ex moglie di Albano Carrisi. Un rapporto che, in realtà, è praticamente inesistente. Nel tempo le due si sono date battaglia a mezzo stampa e non sono mai riuscite a diventare amiche. Oggi che il rapporto tra Albano e la Lecciso è finito, la verace pugliese ha scelto di fare un passo indietro e di non creare ulteriori problemi in questo triangolo amoroso che da ormai venti anni anima il gossip italiano. Loredana, come dichiarato nelle ultime interviste, vuole solo rispetto e serenità. Soprattutto per il bene di questa famiglia allargata, che coinvolge ben cinque figli.

Loredana Lecciso vuole solo rispetto e serenità

“Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole. Vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità, perché ormai siamo adulti”, ha chiarito Loredana Lecciso in un’intervista concessa al settimanale Vero. “Con gli anni sto imparando a stare in pace con me stessa e con le persone che mi circondano. Mi piace circondarmi di serenità e condividerla perché nel mondo ci sono già tante cose brutte, perché complicarci ulteriormente la vita?”, ha aggiunto. Se Loredana e Romina non hanno alcun rapporto, diverso è il legame tra la Power e i figli che la Lecciso ha avuto da Albano, i piccoli Jasmine e Bido.

I figli di Loredana Lecciso vanno d’accordo con Romina

“I miei figli sono stati educati a rispettare tutti e a stare bene con tutti. Trovo che sia giusto così”, ha puntualizzato Loredana Lecciso. Intanto è ormai chiaro che la storia d’amore con Albano Carrisi è finita. I due non stanno più insieme da tempo ma hanno mantenuto un rapporto d’amicizia e stima per il bene dei figli ormai adolescenti.