Loredana Lecciso nuovo lavoro: “Ho una linea di profumi, Albano mi è stato vicino”

Albano e Loredana Lecciso news: nuovo lavoro per la showgirl pugliese

Nuovo progetto professionale per Loredana Lecciso. La showgirl pugliese ha lanciato sul mercato una linea di profumi: Lory72. Al momento l’ex compagna di Albano ha prodotto solo due fragranze femminili, che portano i nomi delle figlie Jasmine e Brigitta. Quest’ultima è la primogenita che Loredana ha avuto dall’ex marito Fabio. La Lecciso non esclude la possibilità di creare una fragranza maschile, visto che il nome è già pronto: se succederà si chiamerà Albano Junior, come il figlio minore. “Albano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte. L’idea dei profumi è nata un anno fa, quando stavamo ancora insieme. Albano mi ha dato consigli preziosi e molto interessanti. A lui l’idea è piaciuta subito”, ha ammesso la 46enne al settimanale Nuovo.

Loredana Lecciso e Albano: ottimi rapporti dopo l’addio

Nonostante la rottura improvvisa, Loredana Lecciso e Albano Carrisi hanno mantenuto un ottimo rapporto. Per questo Lory ha deciso di trascorrere il Natale a Cellino San Marco. La Lecciso è stata invitata pure a Capodanno, al concerto che Albano e Romina terranno in Polonia. Ma Loredana preferisce restare in Italia: “Probabilmente lo aspetteremo a casa in Puglia per il primo giorno del 2019”.

Loredana Lecciso è molto legata ad Albano Carrisi

“A prescindere dal rapporto di coppia che muta, io e Albano resteremo sempre uniti”, ha sentenziato Loredana Lecciso.