Congratulazioni a Brigitta Cazzato, la figlia primogenita di Loredana Lecciso, che nelle scorse ore è convolata a nozze con il suo storico fidanzato, Jan. La conferma è arrivata, come riporta Fanpage, tramite una serie di rare immagini apparse sui social dove la ragazza si è mostrata felice e sorridente al fianco di quello che, da questo momento in poi, sarà l’uomo con cui passerà il resto della vita.

Nel post caricato sui social Brigitta Cazzato appare al settimo cielo, sorridente e vicina al neo marito, con indosso l’abito da sposa che ha indossato per il giorno più bello della sua vita. Lui, tra le altre cose, non è italiano: il compagno di Brigitta e da questo momento in poi anche genero della nota soubrette è per metà iraniano e per metà tedesco. Insieme alla bella Brigida, che ha dei tratti delicati che ricordano molto vagamente quelli della mamma, Jan ha deciso di sposarsi in Sud Africa.

C’è un motivo molto preciso dietro alla scelta di questa location: il ragazzo è infatti il gestore di un noto hotel in Kenya dove si sono svolte la cerimonia e le successive celebrazioni. Niente racconti social in pompa magna come avrebbero potuto fare molti altri. Brigitta, il cui profilo Instagram è privato, si è al contrario limitata a condividere via social un romantico scatto al fianco dell’uomo della sua vita (la relazione è iniziata nel 2021), scrivendo una semplicissima didascalia a corredo del post, “Mr and Mrs”, ovvero “Signore e Signora”.

Chi è la prima figlia di Loredana Lecciso

Gran parte del pubblico mainstream conosce molto bene le vicende amorose della soubrette, legata ormai da tanti anni ad Albano Carrisi (dal quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano Jr). Tuttavia, forse non tutti sanno che nel passato della soubrette (da tempo ormai piuttosto lontana dalle scene e con un profilo piuttosto basso) c’è stato anche un altro uomo, l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato con cui è stata sposata dal 1993 al 1996. La bella Brigitta è dunque il frutto del loro amore: la giovane ha deciso da ormai diversi anni di vivere in Africa, dove i nonni paterni possiedono una casa (a Watamu), occupandosi anche di volontariato.

Brigitta Cazzato, laureata in Moda a Milano, aveva in realtà già detto il fatidico sì al suo Jan, nel corso di una cerimonia civile che si è svolta a Lecce a dicembre del 2022.