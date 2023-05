Sembra che di recente siano emerse nuove tensioni fra Romina Power e Loredana Lecciso. Il motivo è legato all’imminente show di Albano Carrisi in programma all’Arena di Verona il prossimo 18 maggio, che sarà trasmesso anche su Canale 5.

A parlare in anteprima di questa presunta querelle in corso è stato Dagospia, che nelle sue pillole di gossip ha lasciato intendere che, probabilmente, la presenza di Loredana Lecciso allo spettacolo per gli 80 anni dell’artista avrebbe infastidito non poco Romina Power. Le rimostranze della cantante americana nei confronti dell’ex avrebbero così costretto il cantante di Cellino San Marco ad un dietro front sofferto. Considerata l’importanza dell’evento (80 anni, d’altra parte, mica si compiono così spesso!) l’artista pugliese avrebbe comprensibilmente gradito avere al suo fianco tutta la sua famiglia allargata, ma alla fine ha dovuto cambiare i suoi piani iniziali.

Chi in realtà ha dovuto fare un passo indietro, per essere più precisi, è stata proprio la stessa Loredana Lecciso, che a fronte della richiesta di “Rovina” Power (questo il gioco di parole usato da Dagospia) si è chiamata fuori dai giochi anche per il bene dei suoi figli. Secondo il giornale di Roberto d’Agostino, bisognerebbe dare per scontato che prima o poi la soubrette deciderà in qualche modo di vendicarsi. Sarà vero? Ah, saperlo…

Lo show di Albano in Arena di Verona: tutto quello che c’è da sapere

Nel pieno di questa (presunta, va detto) nuova faida all’interno della sua famiglia allargata, Albano sta scaldando i motori per un ritorno sul palco che già profuma di trionfo. Il grande evento della prossima settimana nella città scaligera sarà a quanto pare la celebrazione di una carriera che prosegue da praticamente 60 anni e che l’ha reso uno dei più celebri artisti della storia della musica italiana, in Italia ma anche all’estero (in Russia, in particolare, è una vera star).

“Al Bano 4 volte 20′, questo il titolo dello spettacolo, sarà un grande show musicale nel corso del quale il cantante avrà l’occasione di duettare con diversi ospiti, tra cui ovviamente anche Romina Power. Allo show, che andrà in onda presto su Canale 5 (non è stata ancora confermata una data) parteciperanno tra gli altri (oltre ai figli di Albano) anche Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.