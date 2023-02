Iva Zanicchi ovunque in tv: Maurizio Costanzo spiega perché

La tv italiana non riesce a fare a meno di Iva Zanicchi. Da Rai a Mediaset, e viceversa, l’Aquila di Ligonchio è praticamente ovunque sul piccolo schermo. Negli ultimi anni è stata protagonista, solo per citare alcune trasmissioni, a: Tu si que vales, La Repubblica delle Donne, Grande Fratello, All Together Now, Isola dei Famosi, Venus Club. Ha avuto poi uno show tutto suo su Canale 5 – D’Iva – e ha condotto una puntata de Le Iene.

Complice la sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha rubato la scena a tutti gli altri Vip in gara, l’82enne è attualmente ospite un giorno si e l’altro pure in altri contenitori dell’azienda di Stato. Da Storie Italiane di Eleonora Daniele a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, passando da La vita in diretta di Alberto Matano a Domenica In di Mara Venier.

Senza dimenticare l’ospitata da Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera, dove Iva Zanicchi ha chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli per averla offesa in diretta dopo aver ricevuto uno zero per la sua performance con il ballerino Samuel Peron.

Se la presenza dell’Aquila di Ligonchio in tv divide da tempo il pubblico – c’è chi apprezza e chi invece continua a storcere il naso – il futuro dell’artista sembra già segnato. Anche nel 2023 Iva Zanicchi sarà sempre in tv, sempre su Rai Uno.

La concorrente di Ballando con le Stelle è stata infatti scelta da Milly Carlucci come quarta giurata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno il prossimo marzo. Per Iva Zanicchi non proprio una novità: ha già ricoperto il ruolo lo scorso anno, in via del tutto eccezionale, per ben tre puntate.

Ma non è finita qui: pure Alberto Matano ha voluto a tutti i costi Iva Zanicchi. L’ex mezzo busto del Tg 1 ha infatti offerto alla donna il ruolo di opinionista d’onore per la trasferta sanremese de La vita in diretta. Iva Zanicchi sarà una presenza fissa al Teatro del Casinò di Sanremo, dove Matano traslocherà dal 6 al 10 febbraio.

Come mai tutti vogliono Iva Zanicchi? A spiegarlo Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva: