Loredana Lecciso: “Io e Jasmine al Grande Fratello? Ecco la verità”

Siamo agli sgoccioli: manca meno di un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e gli spettatori sono impazienti di scoprire quali saranno i volti dei nuovi concorrenti. O, almeno alcuni di essi. Si, perché, con il ritorno dei personaggi NIP, ovvero delle persone normali, solamente una parte del cast sarà composta dai cosiddetti vipponi. I nomi di alcuni possibili vip sono stati diffusi negli ultimi giorni: dagli attori Ninetto Diavoli e Corrado Tedeschi, alle sorelle Brigitte e Benedicta Boccoli fino al comico ed ex compagno di Alba Parietti, Franco Oppini. Insomma, stando a queste indiscrezioni, le prospettive sono di un cast tutt’altro che giovanile. L’unica concorrente under 30 annunciata, infatti, sarebbe Samira Lui, professoressa de L’eredità ed ex concorrente di Tale e Quale Show.

Tuttavia, potrebbe presto sbarcare una nuova giovane ragazza a farle compagnia. Di chi stiamo parlando? Di Jasmine Carrisi, la giovane figlia di Albano, nata nel 2002. Ma, la cantante non sarebbe da sola. Insieme a lei, potrebbe partecipare anche sua madre, Loredana Lecciso. Ad annunciarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha svelato che le due sarebbero in lizza per poter occupare un posto nella nuova edizione del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Venza, la coppia di mamma e figlia avrebbe fatto i provini e sarebbe in attesa del responso.

Ma, ecco che è arrivata subito la smentita della Lecciso. Intervistata dal sito Adnkronos, la showgirl ha negato categoricamente l’indiscrezione diffusa dall’esperto di gossip, affermando di non aver fatto alcun provino insieme alla figlia. “Ogni anno puntualmente esce questa notizia. Stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia”, ha spiegato la compagna di Albano. A quanto pare, Alfonso Signorini le propose diversi anni fa di vestire i panni di opinionista in un’edizione del Grande Fratello Vip. Al contrario del ruolo di concorrente, quest’offerta l’allettava parecchio, ma, poi, per diverse vicissitudini, la cosa non andò a buon fine.

Sembrerebbe esclusa, a questo punto, anche una partecipazione di Jasmine Carrisi. In effetti, i piani della figlia di Albano sembrerebbero essere diversi. Nei mesi scorsi, infatti, le era stato chiesto se avesse intenzione di partecipare a qualche reality in futuro. L’artista aveva affermato di voler concentrarsi prima sulla sua carriera da cantante, in modo da avere un seguito personale, distinguendosi da papà Albano. Successivamente, dopo aver costruito una base solida, non avrebbe escluso un possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello o uno sbarco all’Isola dei Famosi.