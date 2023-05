Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha solo 22 anni ma può già vantare un gran numero di seguaci sui social network. Con oltre 200mila follower su TikTok e più di 100mila su Instagram, Jasmine ha fatto della sua passione per la musica e il canto il suo obiettivo di vita. In un’intervista al Corriere della Sera rilasciata martedì 9 maggio, la giovane ha raccontato la sua esperienza di vita in una famiglia costantemente al centro delle cronache.

Essendo figlia di personaggi noti al grande pubblico, Jasmine ha sempre vissuto sotto i riflettori dei media e delle riviste di gossip. La ragazza ha ammesso che non è stato facile crescere in un ambiente così esposto e costantemente sotto i riflettori. Infatti, le vicende familiari dei genitori Al Bano e Loredana Lecciso sono state spesso oggetto di polemiche e speculazioni. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate”, ha detto.

Insomma, per la tiktoker vedere la propria famiglia esposta alla pubblica opinione ha pesato molto, soprattutto quando le notizie venivano esagerate o inesatte. Nonostante questo, la giovane ha aggiunto che oramai si è fatta l’abitudine a questo tipo di esposizione mediatica. Ma, ha mai incolpato direttamente i genitori di non essere stati più riservati? “Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”, ha replicato, anche se ad oggi ha un buon rapporto sia con la mamma che con il papà.

Oltre a Jasmine, Loredana ed Albano hanno avuto anche un altro figlio, Albano Junior. Dopodiché, ha anche altri tre altri fratelli, figli di Albano e Romina Power: Yari, Cristel e Romina Junior. I rapporti con loro sno abbastanza buoni, tuttavia, le occasioni per vedersi sono poche, essendo che tutti vivono in posto diversi del mondo. “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”, ha spiegato. Infine, ha anche aggiunto di non aver assolutamente nessuna relazione con l’ex moglie del padre, Romina Power.

Jasmine Carrisi: l’intervento alle labbra e il futuro

Nel corso dell’intervista, poi, Jasmine Carrisi ha parlato del suo rapporto con i social e gli attacchi degli haters, ai quali è alquanto abituata. In particolar modo, la giovane è stata sommersa di critiche dopo aver ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica, avendo decise di sottoporti dei filler alle labbra:

I primi tempi la vivevo male, mi pesava, poi smetti di dargli importanza”, ha spiegato: “Una volta mi arrabbiavo e rispondevo a tono, soprattutto se venivano mosse accuse non vere, come quando dicevano che ero tutta rifatta. In quei casi litigavo. L’aspetto che mi ha sempre fatto effetto è che le critiche venissero da tanti adulti, persone che potrebbero essere mio padre o mia madre. Un ragazzo può essere immaturo, ma un adulto non deve.

Per quanto riguarda il futuro, la figlia di Albano ha dichiarato di voler finire l’università, dove sta studiando comunicazione online, oltre a crescere con la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Tra dieci anni, infatti, si vede laureata e lavorando in televisione. Inoltre, le piacerebbe costruirsi un percorso musicale solido, che le permetta di avere un suo personale seguito.