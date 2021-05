Loredana Lecciso ingrassata a causa del Covid: quanti chili ha preso

Loredana Lecciso una di noi. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv la ventennale compagna di Albano Carrisi ha ammesso di essere ingrassata a causa dell’emergenza Coronavirus. Le palestre chiuse, il coprifuoco e le giornate trascorse in casa non hanno fatto bene al fisico di Loredana, che ha solo 48 anni.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti la soubrette ha svelato il numero dei chili presi per via del Covid-19, che ha portato tutti gli italiani a trascorrere la maggior parte delle giornate chiusi in casa:

“Devo darmi da fare per smaltire i sei chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno. Le passeggiate nel bosco non sono bastate”

Loredana Lecciso vive a Cellino San Marco, nell’immensa tenuta di Albano Carrisi. Un privilegio per la coppia che, nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia, ha potuto godere della natura e di svariati metri quadri. Ora che la situazione è migliorata grazie anche alla campagna vaccinale la Lecciso intende recuperare la forma perduta.

Intanto l’ex star de La Fattoria è sicura di una cosa: il coprifuoco ha fatto bene alla sua famiglia e ha rafforzato ancora di più certi legami. A tal proposito Loredana Lecciso ha fatto sapere:

“Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente”

A causa del Coronavirus Albano Carrisi ha infatti smesso di viaggiare in tutto il mondo per il suo lavoro. Niente più concerti ed eventi da un paese all’altro ma tanta vita casalinga. Eccezion fatta per l’esperienza a The Voice Senior, che Albano ha condiviso con la figlia Jasmine, avuta venti anni fa proprio da Loredana Lecciso.

A quanto pare padre e figlia parteciperanno pure alla seconda edizione del programma, che è stato confermato dalla Rai dopo gli ottimi ascolti tv. Un’esperienza che ha rafforzato il legame tra Albano e Jasmine, che sogna di seguire le orme paterne. Loredana Lecciso è invece in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non è la prima volta che la produzione del reality show di Canale 5 cerca la showgirl di Lecce. Al momento Loredana Lecciso si è detta poco propensa a varcare la Porta Rossa anche se ha seguito con passione la quinta edizione della trasmissione, quella vinta da Tommaso Zorzi.