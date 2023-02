Loredana Lecciso: “Il mio rapporto oggi con Romina. E Albano…”

By

La soubrette e giornalista leccese è tornata a parlare della sua storica rivalità con la Power, ex moglie del compagno

Tempo di bilanci per Loredana Lecciso, che ha compiuto 50 anni. La soubrette e giornalista pugliese è più che mai serena e appagata della sua vita privata e professionale. Con Albano Carrisi, con il quale fa ormai coppia fissa da più di venti anni, è finalmente riuscita a trovare il giusto equilibrio. Come sono invece i rapporti con Romina Power, che di recente l’ha diffidata durante un’intervista a Domenica In?

Al settimanale Nuovo Loredana Lecciso ha spiegato:

“Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo”

In poche parole la compagna di Albano e Romina Power non hanno alcun tipo di legame. Le due continuano ad ignorarsi. A quanto pare Loredana Lecciso non ha neppure deciso di agire legalmente contro l’artista americana per la diffida ricevuta nel salotto di Mara Venier qualche mese fa.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi era sul punto di chiedere un risarcimento danni ma ha poi fatto un passo indietro, cercando di non logorare il già delicato equilibrio famigliare. Ultimamente Albano ha smentito l’esistenza di un ipotetico triangolo amoroso, ribadendo che Loredana è entrata nella sua vita dopo l’addio di Romina. Non c’è mai stato alcun terzo incomodo.

Addio fortemente voluto dalla figlia di Linda Christian: è stata infatti la Power a lasciare l’ex marito e al leone di Cellino San Marco non è rimasto altro che andare avanti e rifarsi una nuova vita accanto a Loredana Lecciso. Quest’ultima ha anche fatto sapere:

“Io non ho mai avuto paura di perdere Albano. È pieno di amore per la vita e lo trasmette a me e ai nostri ragazzi”

Amore a gonfie vele tra Albano e Loredana Lecciso

Un legame che va avanti da oltre venti anni, fatto di tanti alti e bassi, ma che finalmente è riuscito a trovare un certo equilibrio nell’ultimo periodo. Lontana dal piccolo schermo, dove è stata protagonista di programmi tv e reality show, Loredana Lecciso ha capito di voler dare priorità ad Albano, ai figli e alla vita privata.

Per un anno Lory e Carrisi hanno accolto nella loro immensa tenuta in Puglia alcuni profughi ucraini: la coppia ha gli stessi principi e valori ed è sempre stata molto unita e compatta su certi temi. Come l’educazione dei figli, alla quale tengono molto.