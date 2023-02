By

Nella vita di Albano Carrisi, che nel 2023 compie 80 anni, ci sono state due donne importanti: Romina Power e Loredana Lecciso. Entrambe lo hanno reso padre: dalla prima ha avuto Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior, mentre dalla seconda Jasmine e Albano Junior detto Bido. Da anni il cantante di Cellino San Marco, l’artista americana e la soubrette pugliese sono al centro di un triangolo amoroso che infiamma la cronaca rosa.

Ora Albano ha deciso di dire basta e chiarire una volta per tutte che non c’è mai stato alcun triangolo amoroso visto che è stato Romina a mollarlo negli anni Novanta, dopo un lungo matrimonio e quattro figli. Intervistato da Novella 2000 l’artista pugliese si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa:

“Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”

Dunque Albano ci ha tenuto a precisare che Loredana Lecciso non è mai stata il terzo incomodo, l’altra donna che si intromette in un matrimonio. La bionda giornalista è entrata nella vita di Carrisi solo quando il suo rapporto con la Power era ormai giunto al capolinea (per volere di Romina).

È stata Romina Power a lasciare Albano

All’epoca del primo incontro tra Albano e Loredana, pure la Lecciso aveva tagliato i ponti con il suo passato: è stata sposata con il produttore televisivo Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la primogenita Brigitta, che nel 2023 convolerà a nozze in Sudafrica con il fidanzato.

Carrisi ha aggiunto a proposito dell’attuale compagna:

“Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”

Amore a gonfie vele tra Albano e Loredana Lecciso

Un legame che va avanti da oltre venti anni, fatto di tanti alti e bassi, ma che finalmente è riuscito a trovare un certo equilibrio nell’ultimo periodo. Lontana dal piccolo schermo, dove è stata protagonista di programmi tv e reality show, Loredana Lecciso ha capito di voler dare priorità ad Albano, ai figli e alla vita privata.

Per un anno Lory e Carrisi hanno accolto nella loro immensa tenuta in Puglia alcuni profughi ucraini: la coppia ha gli stessi principi e valori ed è sempre stata molto unita e compatta su certi temi. Come l’educazione dei figli, alla quale tengono molto.