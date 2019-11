Il figlio di Albano e Loredana Lecciso va a studiare all’estero

Svolta importante nella vita di Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Il figlio Albano Junior – detto Bido – va a vivere all’estero. Il ragazzo, classe 2002, ha deciso di studiare per due anni in un collegio in Svizzera prima di iniziare a frequentare l’Università. Ad annunciarlo mamma Loredana in una lunga intervista concessa al settimanale Mio. La scelta di Bido ha messo d’accordo la Lecciso e Albano che, nonostante non formino più una coppia, restano affiatati e complici. E hanno accettato con entusiasmo questa nuova avventura del figlio, che sogna un giorno di poter lavorare nell’azienda vinicola di famiglia. Per questo, molto probabilmente, dopo i due anni in collegio, Bido si iscriverà alla Facoltà di Economia.

Le parole di Loredana Lecciso sulla scelta del figlio Bido

“Ne abbiamo discusso insieme e, come al solito, io e Albano ci siamo trovati sulla stessa onda. Entrambi lo abbiamo appoggiato e abbiamo deciso di supportarlo in questa esperienza, perché siamo sicuri che possa essere per lui formativa ed educativa”, ha dichiarato Loredana Lecciso. Che intanto potrebbe presto tornare in tv con un ruolo più impegnativo: quello di concorrente al Grande Fratello Vip. Da tempo la produzione è in contatto con la soubrette pugliese per la quarta edizione del reality show, in onda su Canale 5 il prossimo gennaio. E ad oggi la diretta interessata non ha ancora preso una decisione definitiva. “Non nego di averci fatto un pensierino. La nuova edizione è slittata ormai al 2020 per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”, ha chiarito Lory.

Loredana Lecciso ha già partecipato ad altri reality show

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale di Loredana Lecciso, la 47enne si sta concentrando sul suo nuovo lavoro da imprenditrice. Ha infatti creato una linea di profumi e in questo periodo sta lavorando ad una linea di arredamento per la casa. In passato Loredana ha partecipato a ben due reality show: La Fattoria e l’Isola dei Famosi.