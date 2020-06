Loredana Lecciso, porte aperte al GF Vip (non da concorrente): retroscena

Loredana Lecciso, si aprono le porte del Grande Fratello Vip 5 (ma non da concorrente): rumors e retroscena

Continuano a rincorrersi i rumors attorno al prossimo Grande Fratello Vip, reality Mediaset che tornerà ad allietare i telespettatori di Canale 5 a fine estate / inizio autunno del 2020. L’ultima indiscrezione sussurra che la prossima opinionista del programma potrebbe essere Loredana Lecciso, che potrebbe prendere il posto di Wanda Nara. La notizia è stata divulgata in esclusiva dalla trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, giornalista molto vicino agli ambienti del Biscione. Secondo quanto trapelato Loredana sarebbe già stata contattata dalla redazione e starebbe valutando l’offerta. Dunque ricomincia il toto-Lecciso: lo scorso anno, per settimane, la showgirl è stata data come certa concorrente della quarta edizione del reality. Tuttavia, alla fine, ha optato per non entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ora potrebbe essere la volta buona per accostarsi alla dimora di Cinecittà. Ma in una veste inedita di opinionista.

Loredana e Giulia De Lellis, un posto per due: il gossip

In questi giorni, a proposito del posto lasciato vacante dall’argentina Wanda Nara, è stato fatto anche il nome di Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante. Signorini stesso ha avuto parole molto positive per l’influencer dei record e non è del tutto tramontata l’ipotesi che la vorrebbe sullo scranno per commentare le gesta dei vip. Una suggestione per nulla remota, alla luce del fatto che con il direttore di Chi sono stati appianati tutti i contrasti venutisi a creare durante il Grande Fratello Vip 2 – all’epoca Signorini faceva l’opinionista mentre Giulia partecipava attivamente al programma. Chi invece manterrà certamente il suo posto è Pupo che è stato confermato.

Il cast del GF Vip 5: ultime news

Tanti rumors sugli opinionisti e tanti rumors anche sul cast. I nomi più quotati e dati per certi, al momento, sono due: quello di Elisabetta Gregoraci e quello di Flavia Vento (nome emerso nelle scorse ore). A proposito dell’ex conduttrice di Made in Sud si è pure detto che la notizia del suo arruolamento nel reality non sia stato ben digerito dall’ex marito Flavio Briatore. Fino ad ora sia il manager sia Elisabetta non hanno né confermato né smentito i gossip.