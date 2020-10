Loredana Lecciso e le trattative segrete col GF Vip: “Signorini è sparito”

Loredana Lecciso fa finalmente chiarezza sulle trattative che l’hanno vista protagonista con la produzione del Grande Fratello Vip. Ogni anno la compagna di Albano Carrisi viene data come possibile concorrente nel cast del reality. Per questa nuova edizione, la quinta, è emerso un ulteriore sussurro che l’avrebbe voluta come opinionista al fianco di Alfonso Signorini (alla fine è stata scelta Antonella Elia). Cosa c’è di vero? Tutto praticamente. La leccese si è raccontata al magazine Oggi, spiegando che il GF Vip l’ha sempre contattata prima di ogni stagione per arruolarla nella rosa dei partecipanti. Lei ha sempre rifiutato perché non sopporta l’idea di essere ripresa 24h su 24h. Concreta anche la trattativa che avrebbe potuto portarla nel programma nel ruolo di opinionista. Signorini, però, a un certo punto sarebbe sparito.

Loredana Lecciso: “Signorini è sparito”

La compagna di Carrisi racconta che mesi fa Alfonso Signorini l’ha contattata per averla nel cast dello show Mediaset. Dopo il rifiuto, il giornalista si è rifatto vivo, ipotizzando per lei una veste da opinionista. “Cosa che farei senza problemi. Ma poi, così come si è fatto vivo, è sparito”, ha chiosato Loredana. Tuttavia nessun problema e nessun rancore con il direttore di Chi Magazine. Anzi la Lecciso ne ha lodato la conduzione, seppur ha sostenuto che il presentatore a volte sia incline a degli “sbalzi d’umore”. Motivo? “Forse si fa condizionare dall’andamento degli ascolti”, ha chiosato. Complimenti anche per Pupo, definito “credibile e solare, ed Antonella Elia, che sa “essere molto diretta”. Dunque, i rumors relativi a un suo possibile coinvolgimento nel reality di Canale 5 hanno trovato conferma. nonostante poi le trattative non hanno trovato alcuno sbocco concreto.

Loredana Lecciso, l’opinione su Elisabetta Gregoraci al GF Vip

La Lecciso ha anche dato delle opinioni sugli attuali inquilini impegnati nella Casa più spiata d’Italia. A sorprenderla particolarmente è stata Elisabetta Gregoraci. La 48enne leccese racconta di essere rimasta colpita di come la conduttrice calabrese si sia subito “spesa molto”, salvo poi tirare un po’ i remi in barca. “Forse a seguito della lettera di Briatore”, ha affermato Loredana che ha trovato la missiva dell’imprenditore pacata e non ‘incendiaria’. In effetti il manager si è espresso con toni molto cordiali, invitando l’ex moglie a non dare in pasto il loro matrimonio ai media. Ed Elisabetta pare aver afferrato il concetto, essendosi contenuta maggiormente dopo il botta e risposta a distanza avuto con l’ex coniuge.