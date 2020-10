Lettera di Briatore: la richiesta di Flavio, la risposta di Elisabetta Gregoraci

Lettera speciale per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. A scriverla l’ex marito Flavio Briatore, dal quale la soubrette calabrese ha avuto dieci anni il figlio Nathan Falco. Dopo lo scontro a distanza di qualche giorno fa l’imprenditore ha scelto di fare un passo indietro scrivendo una missiva assai toccante ed emozionante. Una missiva che è arrivata dritta al cuore della conduttrice, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Briatore ha sottolineato che all’ex moglie non è stata mostrata tutta l’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano nella quale oltre alle critiche l’uomo ha elogiato pure la Gregoraci. Il 70enne ha inoltre assicurato Elisabetta sulle condizioni di salute del piccolo Nathan Falco e ha fatto una richiesta importante alla gieffina: quella di viversi con rispetto.

Grande Fratello Vip: la richiesta di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci

“Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene”, ha scritto Flavio Briatore nella sua lettera. La richiesta dell’ex manager della Formula Uno è chiara: ci tiene alla serenità del figlio e non vuole che il bambino assista a guerre mediatiche tra i suoi genitori. Una richiesta prontamente accolta da Elisabetta Gregoraci che però ha replicato con il sorriso sulle labbra: “Parte tutto da lui. È uno che parla troppo. Io mi difendo”.

La reazione di Elisabetta Gregoraci alla lettera dell’ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci si è detta più serena e tranquilla dopo la lettera di Flavio Briatore. Ora la 40enne può tornare a vivere la sua esperienza al Grande Fratello Vip in maniera più spensierata. Ma lontana da Pierpaolo Pretelli: la Gregoraci ha chiarito che l’amicizia con l’ex Velino di Striscia la notizia non può andare oltre. Dal canto suo Pierpaolo ha deciso di stare al suo posto, senza spingersi troppo. Ma mancano ancora tante puntate alla fine del reality show…Pretelli riuscirà a mantenere con Elisabetta solo un rapporto d’amicizia?

Le prime rivelazioni di Francesco Bettuzzi sulla storia con la Gregoraci

Intanto nelle ultime ore ha parlato per la prima volta Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci dal 2017 al 2019. L’imprenditore, con un passato da pilota d’aereo, ha smentito gli ultimi gossip, quelli che parlavano di una relazione clandestina con Eli quando la showgirl era ancora sposata con Flavio Briatore.