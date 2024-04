Loredana Lecciso da Monica Setta: i no all’Isola 18 e alle nozze

Loredana Lecciso torna in tv dopo mesi di assenza. Si è confessata nel programma Storie di donne al bivio la cui registrazione andrà in onda sabato 13 aprile, alle 13 su Rai Due. La compagna di Al Bano ha fatto chiarezza su diverse vicende che l’hanno riguardata negli ultimi mesi, spiegando anche che è vero che è stata vicina a firmare per L’Isola dei Famosi ma che poi ha preferito declinare l’offerta per stare vicina alla famiglia.

La showgirl conosce molto bene il reality dei naufraghi visto che vi ha già preso parte. Correva l’anno 2010 quando fu una concorrente dell’Isola dei Famosi 7 che all’epoca andava in onda su Rai Due. Oggi, come è noto, il programma è emigrato su Mediaset. E proprio dal Biscione, qualche mese fa, è arrivata una chiamata per averla nuovamente nel cast.

“Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante”. Così la Lecciso nello spiegare i motivi che l’hanno spinta a rifiutare di immergersi nelle dinamiche del reality show.

Spazio poi al tema matrimonio. Con Al Bano ha iniziato una relazione ben 23 anni fa. Da due decenni il gossip ricama su eventuali proposte di nozze e quant’altro. L’argomento, però, pare chiuso: i fiori d’arancio non arriveranno. Sulla questione è stata categorica la stessa Lecciso che a Monica Setta ha confessato che lei e il cantante ci hanno pensato, “ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci”.

Loredana ha anche voluto sottolineare che mai come in questo periodo è stata bene con l’artista, un modo anche per allontanare i soliti gossip che vorrebbero la relazione minacciata da un improbabile ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power: “E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro”.

Le nozze non si sono mai celebrate, ma una serie di abitudini e gesti sono quelli di un matrimonio a tutti gli effetti. Ad esempio la Lecciso indossa sempre un anello che non è una fede, ma è un po’ come se lo fosse. Trattasi di un dono che le ha fatto anni fa Al Bano: “Ho un anello che è ovviamente un pegno d’amore da una vita. Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano ‘ti nascondiamo l’anello se non torni subito a casa’. Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa”.

In cotanta serenità e tranquillità c’è una mancanza che spera di poter colmare presto. Riguarda il versante professionale. Loredana nutre il desiderio di tornare protagonista sul piccolo schermo, ma con una sua trasmissione e non per prendere parte ad un reality: “Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare”.