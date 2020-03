Loredana Bertè stronca Gaia: “L’ha cancellata!”, Gabry e Pettinelli in difesa

Amici 19, Loredana Bertè ancora contro Gaia Gozzi al Serale: nuova discussione

Loredana Bertè ha ascoltato il compito assegnato a Gaia Gozzi per la seconda puntata del Serale di Amici 19. Una puntata che rimarrà nei ricordi di tutti per lo scenario: l’assenza del pubblico pesa e mai come oggi si è capito la sua importanza. Ma veniamo a Loredana Bertè e Gaia, che anche stasera hanno un po’ battibeccato. In ballo c’era un compito che Loredana ha assegnato a Gaia in settimana, ovvero una sua canzone: Ragazzo mio. Le ha dato anche delle istruzioni ben precise da seguire e non le ha lasciato affatto carta bianca. Questo perché, secondo la Bertè, Gaia non avrebbe dovuto cambiare così tanto la canzone Bang bang portata in scena nella prima puntata.

Loredana Bertè contro Gaia, lei si difende: “Ti chiedo di capire”

Un video dello sfogo e del pianto di Gaia ha anticipato l’esibizione della cantante, ma subito invece è iniziato lo scontro. Gabry Ponte è intervenuto per dire che Loredana ha esagerato dando tutti questi paletti a Gaia. La Bertè ha spiegato: “Lei ha sbagliato a dire che deve essere me. Non ho mai chiesto di fare Loredana Bertè. Dovevi farlo alla tua maniera, rispettando metrica e tempo”. Gaia non è rimasta in silenzio: “Ti chiedo si capire il mio punto di vista. Per me fare un pezzo con le stesse caratteristiche che fai tu, per me non è troppo corretto. Credo che quando una persona ascolti un pezzo e cerchi di riprodurlo a modo suo deve sentirsi libero. La divisione ritmica è molto distante da come la faccio io”. Ma anche Loredana non aveva voglia di arrendersi: “Ti ho dato un capolavoro per far vedere la tua versatilità”.

Serale Amici, Gabry Ponte difende Gaia ma Loredana non si arrende

Anche stavolta Gabry Ponte ha difeso l’allieva, ma Loredana ha ribattuto: “Non le ho detto di fare la cosa come me. Lei non deve essere Loredana Bertè, sono già io. Le ho detto solo di rispettare le note e di mettersi in gioco. Non conosceva nemmeno il pezzo, una che non conosce Tenco?”. A questo punto, e prima di cantare, Gaia ha avvalorato ulteriormente la sua tesi: “Abbiamo un minuto e 40 a settimana per dimostrare chi siamo a livello artistico”. Poi si è esibita ed effettivamente ha portato a casa il compito con un buon voto. Loredana ha commentato così: “Hai cercato di rispettare le note e l’ho apprezzato. Poteva farlo meglio, apprezzo l’impegno. Se si fosse impegnata di più l’avrebbe fatto benissimo. Vedi che ce la fai?”.

Gaia Gozzi replica a Loredana Bertè: “Credo di aver dato tutto”

Gaia ha replicato così: “Credo di aver dato tutto. Mi dispiace che a volte io senta una distanza tra di noi, anche dopo che ho provato a uscire dalla mia zona di confort, come dici tu. Non credo di mancare di rispetto all’originale mettendo del mio”. Gabry Ponte non ha mollato la presa ed è intervenuto ancora una volta dicendo di essere d’accordo con Gaia, infatti a lei, a pari merito con Nyv, è andato il suo voto più alto. Il giudice infine ha aggiunto che le cover vanno interpretate, altrimenti sono solo versione copia e si parlerebbe di cover band.

Loredana Bertè stronca Gaia: “L’ha cancellata!”, Pettinelli in difesa

Ma Loredana è tornata alla carica poco dopo, quando Gaia ha duettato con Mahmood nel duello con Nyv per l’accesso alla prossima puntata. “L’ha cancellata, l’ha sovrastata!”, ha tuonato la Bertè riferendosi a Gaia. Stavolta a darle contro è stata la Pettinelli: “Loredana ma come fai a dire cancellata!”. E la Bertè non si è fatta trovare impreparata: “Ha stonato, bella. Lui è stratosferico, ma lei dov’era? Un duetto troppo difficile per lei”. Anna Pettinelli ha detto che sicuramente era difficile, ma Gaia se l’è cavata. L’allieva si è difesa: “Mi dispiace che Loredana pensi questo, se ci sono state delle imprecisioni faccio mea culpa. Volevo godermi il palco con Mahmood, mi son divertita”.