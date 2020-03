Gaia Gozzi e Bertè, scontro a distanza ad Amici: “Cerca anima, se ce l’hai”

Amici 19, Loredana Bertè ancora contro Gaia Gozzi: la giudice non è convinta e scrive una lettera

Gaia Gozzi al Serale di Amici 19 ha un giudice da convincere: Loredana Bertè. Se nella prima puntata le parole della giudice hanno scosso abbastanza Gaia, vi lasciamo immaginare la sua reazione quando Maria De Filippi le ha letto una nuova lettera di Loredana Bertè. La giudice è convinta che Gaia porti una maschera quando canta e che non lasci trasparire le emozioni. Non ha visto anima nelle sue esibizioni e non solo lo ha sottolineato nei giudizi post puntata, che i ragazzi hanno visto nelle casette quasi subito, ma lo ha ribadito nella lettera. Non ha scritto nero su bianco la sua opinione per il puro piacere di farlo, ma perché le ha assegnato una canzone per la prossima puntata del Serale. Maria ha letto la lettera a Gaia mettendola subito in guardia: la aspettavano parole non proprio leggere.

Gaia Amici, nuove critiche dalla Bertè: “Dovresti cercare l’anima, se ce l’hai”

Loredana nella sua lettera a Gaia ha esordito così: “Gaia io su di te ho delle perplessità. Mi sembri brava, ma secondo me tu canti con una maschera. Io credo che tu abbia paura e cerchi di metterti al sicuro. Lo fai con le ricerche estetiche che non interessano a nessuno… […] Cerchi il lato estetico mentre dovresti cercare l’anima – se ce l’hai – da mettere nei brani che canti”. Poi ha criticato le sue esibizioni, soffermandosi in particolare su Bang bang: “Devi metterti in discussione sempre soprattutto sbagliando, perché solo così si cresce e ci vuole coraggio. Gli adattamenti snob e cool in questa fase della tua carriera artistica non ci interessano. Prima pensiamo alle emozioni da trasmettere, poi pensiamo alla forma”. Ha poi aggiunto che non dovrebbe modificare i brani e portare rispetto verso le versioni originali.

Loredana Bertè assegna un compito a Gaia per la prossima puntata del Serale

E infine il compito per lei. Gaia dovrà cantare Ragazzo mio, proprio della Bertè: “Dato che dalla zona confort tu non vuoi uscire, adesso ci provo io. Ti assegno un brano che tu non puoi cambiare in nessun modo. Cantalo così come è, anche con la sua modulazione, così dovrai rispettare sia tecnica che cuore. Ti chiedo di rispettare la metrica, le note e non mangiarti le parole. Vedremo finalmente se sotto questa maschera c’è qualcosa”. La concorrente di Amici 19 non ha reagito benissimo a queste parole. Le piace la canzone e la farà come Loredana ha richiesto, ma aveva qualcosa da dire sulla maschera: “Lo vedo molto pretenzioso come commento, non credo sia stata rispettosa nei miei confronti. Dato che sono molto serena e sicura di quello che sono e che posso dare, farò esattamente quello che mi ha detto”.

Serale Amici, scontro tra Loredana Bertè e Gaia: lo sfogo della concorrente

Prima di scoprire il compito assegnatole da Loredana Bertè, Gaia ha commentato la prima parte della lettera. “Credo che quando si parli di rispetto per la canzone e per la musica si debba fare un discorso più ampio – ha detto -. Io credo di aver rispettato la canzone mettendo quello che io credo di sentire a livello estetico”. E ancora: “Mi dispiace che lei utilizzi dei termini come snob e cool in maniera palesemente dispregiativa. io sto cercando di esprimermi con i mezzi che ho, con quello che amo fare. Sono qua per provare, per mettermi in gioco. L’anima ce la metto”. Su questo aveva già avuto un duro sfogo durante lo speciale in onda sabato, ma si è sfogata nuovamente dopo la lettera della Bertè.

Gaia Gozzi si sfoga dopo la lettera di Loredana Bertè: “Pretendo rispetto”

Dopo essere stata a lezione, Gaia in camera ne ha parlato con Talisa: “Mi ha scritto una lettera, devi far vedere l’anima se ce l’hai. Di cosa stiamo parlando? Ma la gente realmente si mette nei panni degli altri? Ha quella sensibilità, come dice di avere? Perché se una persona è sensibile capisce la persona davanti e ha rispetto di chi si sta esponendo. Non è un gioco, è la vita delle persone. Quando io porto rispetto a tutti, io pretendo rispetto. Punto”.