Loredana Bertè spietata a The Voice Senior con il fotografo di Sanremo

Ermanno Bono, storico fotografo della kermesse, sbarca nello studio del talent ma non raccoglie il risultato sperato

A The Voice Senior ha tentato la fortuna Ermanno Bono, 74 anni e cittadino di Reggio Emilia, uno degli storici fotografi del Festival di Sanremo. Ne ha alle spalle ben 37, avendo iniziato a frequentare il concorso canoro più prestigioso d’Italia nel lontano 1984. Non solo fotografie tra le passioni dell’uomo: da sempre, infatti, è un cultore del canto. Nelle blind audition, però, qualcosa (più di qualcosa a onor del vero) è andato storto. La sua performance del brano ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti non ha convinto alcun coach, stimolando i giudizi ‘spietati’ di Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Prima di salire sul palco ha incontrato Antonella Clerici che ha subito scorto un volto familiare nel 74enne. “Ma io ti conosco“, ha sottolineato la conduttrice di Legnano che ha poi capito di avere innanzi uno dei fotografi del Festival. “Ti guarderò attentamente come tu mi guardi dall’obbiettivo”, ha aggiunto una sorridente e stupita Antonellina nell’augurare a Ermanno in bocca al lupo per l’esibizione.

Quindi, ecco che Bono è salito sul palco con ‘Più bella cosa’, canzone tra le più note del repertorio di Eros Ramazzotti. Un’interpretazione assolutamente fuori fuoco, stonata e dall’epilogo inevitabile: zero coach hanno premuto il bottone e le loro poltrone sono rimaste inchiodate, ferme, girando su se stesse soltanto a performance conclusa. Vale a dire che nessuno ha voluto dare una chance al 74enne.

“Guardatelo attentamente, lui è uno dei famosi fotografi di Sanremo”, ha spiegato la Clerici. Orietta Berti, Loredana, Clementino e Gigi hanno scavato nella memoria e qualcuno ha ricordato di aver visto l’uomo al Festival. Dal canto suo Bono è stato protagonista di un gesto molto affettuoso e signorile, consegnando a ogni membro della giuria una fotografia del suo archivio personale relativa al concorso canoro. Dopodiché sono arrivati gli implacabili giudizi sulla performance vista a The Voice Senior.

The Voice Senior, Ermanno Bono stroncato dai coach

“Secondo te, hai cantato bene?“, ha incalzato D’Alessio. Una domanda retorica che ha fatto chiaramente intendere che l’esibizione ha lasciato molto a desiderare. “Così e così, sono stato tradito dall’emozione”, ha risposto Ermanno, un po’ imbarazzato. Quindi è giunta la stroncatura della Bertè, che ha usato l’arma dell’ironia: “Mi fa piacere che hai un’altra professione, te la puoi cavare almeno”.

Clementino ha chiuso alzandosi e facendosi autografare da Bono lo scatto che il medesimo fotografo gli ha donato.