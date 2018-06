Loredana Bertè e Marcella Bella litigano a Ora o mai più per colpa di Lisa

Ora o mai più: perché Loredana Bertè e Marcella Bella hanno litigato

Momenti di tensione durante la finale di Ora o mai più. Il motivo? L’inedito di Lisa: C’era una volta. La canzone non è stata apprezzata da Loredana Bertè che, senza troppi giri di parole, ha accusato la giovane interprete di aver plagiato un altro famoso brano. Ovvero Ti sento dei Matia Bazar. Un’accusa davanti alla quale Lisa non ha replicato, preferendo restare in silenzio. Marcella Bella, altra giurata-coach del programma di Amadeus, non ha badato troppo al pezzo ma ha regalato a Lisa un bel 9, lodando il suo percorso all’interno del format. Una motivazione che non è andata giù a Loredana, che ha prontamente attaccato l’amica e collega. “Non mi sembra giusto nei confronti degli altri concorrenti. Questa volta dobbiamo votare la canzone, non il percorso dei singoli”, ha osservato la Bertè.

La replica di Marcella Bella all’accusa di Loredana Bertè

“Ma potrò votare quello che voglio? A me Lisa piace e ho voluto premiarla”, si è difesa Marcella Bella. E il 9 della cantante è stato decisamente importante per Lisa, che ha poi vinto la prima edizione di Ora o mai più. Il pubblico – pur amando molto l’interprete di Sempre e Oceano – si è ritrovato compatto con Loredana Bertè. “Concordo pienamente con Loredana, Marcella doveva votare l’inedito”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Loredana Bertè bocca della verità”, ha invece assicurato qualcun altro. E c’è pure chi se la prende con il conduttore: “Amadeus accetta tutto. Non si conduce così. Doveva rivotare Marcella Bella. Poco pugno fermo”.

C’era una volta di Lisa stroncato dalla giuria di Ora o mai più

Al di là di Marcella Bella, anche gli altri giurati di Ora o mai più non hanno apprezzato molto l’inedito di Lisa, che racconta in parte la storia personale della donna. La critica predominante? Quella di essere un pezzo già sentito e risentito, per nulla moderno o innovativo. Un giudizio che il pubblico ha condiviso in pieno: erano in molti ad aspettarsi qualche cosa in più data la bravura di Lisa. La cantante si rifarà dopo la vittoria a Ora o mai più?