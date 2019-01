Loredana Bertè: la psicoanalisi? “Non avevo i soldi. Mi sono curata da sola”

Loredana Bertè si racconta prima di Sanremo, il ricordo di Mimì e la sua vita: “Quando ne passi di tutti i colori non temi nulla”

Loredana Bertè è sempre stata un personaggio sopra le righe che, con la sua voce e il suo talento, è riuscita a far breccia nel cuore delle persone e lì è destinata a rimanere per sempre. La sua musica, il palco e la carriera che si è costruita in tutti questi anni sono oggi i pilastri più importanti della sua vita. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, difatti, ha raccontato: “Il mio cuore è per metà di pietra e per metà di neve. Si può sciogliere a volte, ma solo un po’, quando sono sul palco. Cantare per me non è un mestiere. Io vivo per quei momento sul palco”. A chi penso quando mi esibisco? “A Mimì (diminutivo di Domenica, ovvero Mia Martini la sorella maggiore, ndr)”. La sua vita oggi? “Quando ne passi di tutti i colori non temi nulla. Puoi guardare l’abisso, saltare nel buio. Il futuro non si controlla, quindi tanto vale vivere alla giornata” ha dichiarato Loredana.

Loredana Bertè e le angherie subite in passato: la psicoanalisi? “Non avevo nemmeno i soldi per mangiare”

Un passato pieno di soprusi e difficile, la vita di Loredana Bertè non è stata certo una vita facile. La cantante, come lei stessa ha raccontato nella sua autobiografia, ha avuto un padre violento e una madre definita “Profittatrice”. Ha subito ogni tipo di violenza e, per un periodo, è stata anche rinchiusa in manicomio, ma perché (dopo tutto quello che ha dovuto sopportare) non ha scelto di affidarsi alla terapia per affrontare questo dolore? “Non avevo i soldi per mangiare, figuriamoci se li avevo per la psicoanalisi” ha spiegato la Bertè “Anche dopo, quando la carriera è decollata, l’idea non mi ha sfiorato minimamente. Mi sono curata da sola”. Come? “Chiudendo i rapporti con il nucleo familiare. Non ho mai avuto una famiglia e non mi manca. Non me ne frega niente. Questa è la cosa più bella: ora non soffro più”.

Loredana Bertè e il look scelto per il prossimo Festival di Sanremo: “Riciclerò abiti già messo”

Loredana Bertè, quest’anno, farà parte della rosa dei cantanti in gara al Festival di Sanremo. Riguardo al suo look, però, ha subito specificato: “Quest’anno chiudo il cerchio. Non mi concentro sui vestiti. Forse riciclerò qualcosa di già messo. Magari è la volta buona che la gente parla della mia canzone anziché del mio aspetto […] Sono sempre stata trasgressiva. Anche se, nel 2019, la trasgressione sta nella normalità. Provocare con look azzardati non è più rock, è una burinata”.