Loredana Bertè a Verissimo: le parole che non ti aspetti su Ligabue

Loredana Bertè protagonista a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 novembre. La cantante è stata invitata da Silvia Toffanin per presentare la sua nuova canzone dal titolo Ho smesso di tacere. Il testo è stato scritto da Luciano Ligabue, che ha tratto ispirazione per il pezzo dopo l’intervista della Bertè nel programma Mediaset nel 2020. Intervista nella quale la sorella di Mia Martini aveva confessato per la prima volta gli abusi subiti da ragazzina.

Le confidenze di Loredana Bertè

Loredana Bertè ha confidato a Silvia Toffanin a Verissimo:

“Ligabue mi ha regalato una perla di canzone contro la violenza sulle donne. Tutto è nato dopo la nostra intervista, quando l’ha vista è rimasto così basito che mi ha mandato immediatamente il suo brano”

L’artista 71enne ha ammesso di aver provato una forte emozione quando ha ascoltato la prima volta la canzone scritta per lei da Ligabue:

“Quando l’ho ricevuta ho pianto perché mi ci sono ritrovata. Ho avuto un flashback: ero adolescente, ero ingenua e non ho denunciato. Ho trovato il coraggio di farlo in questa trasmissione”

Poi le dolci parole di Loredana Bertè per Luciano Ligabue:

“È un uomo strepitoso. Ha una sensibilità pazzesca, avercene di uomini così attenti verso le donne”

I prossimi impegni tv di Loredana Bertè

Dopo l’intervista a Verissimo Loredana Bertè tornerà in tv con The Voice Senior. La cantante è stata confermata tra i Coach per la seconda edizione del talent show di Antonella Clerici. La Bertè sarà affiancata da Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino. La trasmissione ripartirà su Rai Uno venerdì 26 novembre.

Inoltre pare che Loredana Bertè sia in lizza per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L’ultima apparizione sul palco dell’Ariston risale al 2019. Loredana era tra le favorite alla vittoria finale ma non è riuscita ad arrivare sul podio, occupato da Mahmood, Ultimo e Il Volo.

Un brutto colpo per Loredana Bertè, che è stata acclamata dal pubblico – con tanto di standing ovation – ogni sera. Ora non è escluso che l’interprete possa presto tornare a Sanremo, che sarà guidato per il terzo anno consecutivo da Amadeus, nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore.

I recenti problemi di salute di Loredana Bertè

Qualche mese fa Loredana Bertè ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a rinviare alcune tappe del suo tour in giro per l’Italia. Loredana è stata costretta ad operarsi ma fino ad oggi non ha mai specificato i motivi che l’hanno turbata per qualche settimana.