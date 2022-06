L’Ora – Inchiostro contro Piombo: numero puntate, cast attori e location

Grande attesa per il pubblico di Canale 5, che a partire da questa sera, 8 giugno, avrà la possibilità di godersi una nuova fiction drammatica. Andrà in onda infatti a brevissimo, e fino al prossimo luglio, L’Ora – Inchiostro contro Piombo, con protagonista assoluto Claudio Santamaria.

La trama di L’Ora – Inchiostro contro Piombo

La fiction, co-prodotta da RTI e da Indiana Production, è ambientata nella Palermo di metà Novecento. La storia è incentrata sulle vicende della famiglia Florio che nel capoluogo siciliano fondò il quotidiano L’Ora, il primo giornale dell’epoca in assoluto ad avere avuto il coraggio a utilizzare il termine “mafia”.

La storia sulla quale si sviluppa la fiction, dunque, è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti. L’Ora fu ai tempi un quotidiano talmente impavido e senza filtri che alcuni dei suoi “scomodi” storici collaboratori (come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato) vennero brutalmente assassinati da Cosa Nostra.

Le location

Come riportato da TV Serial, le riprese di questa nuova serie si sono svolte nei mesi scorsi fra Roma e Palermo, dove d’altra parte si è svolta la vicenda originale.

L’ora – Inchiostro contro piombo: quante puntate sono?

L’appuntamento con la nuova serie di Canale 5 è fissato sempre il mercoledì sera in prima serata, per un totale di 10 episodi (due a serata) spalmati nel corso delle prossime 5 settimane. La messa in onda dell’ultima puntata è prevista per mercoledì 6 luglio.

L’Ora – Inchiostro contro Piombo: il cast e i personaggi

Al centro della vicenda ci sarà per l’appunto Claudio Santamaria, che interpreta il ruolo di Antonio Nicastro, il coraggioso e testardo direttore romano della testata. Sarà proprio lui l’uomo che spingerà la redazione a portare avanti il lavoro e le pericolose inchieste anti-mafia. Il braccio destro di Antonio Nicastro è Marcello Grisanti (interpretato da Maurizio Lombardi): l’ex partigiano accetterà l’invito di Nicastro a seguirlo a Palermo per lavorare a questo nuovo ambizioso progetto giornalistico.

Ad interpretare l’unica donna della redazione è Daniela Marra, nei panni di Enza Cusumano. La giornalista, che farà di tutto per levarsi di dosso la patriarcale etichetta di “moglie di” intraprenderà con il collega Salvo una relazione piena di alti e bassi, messa a dura prova dalla delicata inchiesta sulla quale si metteranno al lavoro.

Salvo, interpretato da Bruno Di Chiara, si innamorerà perdutamente della collega Daniela, nonostante sia già occupato con la prostituta Nerina.

Francesco Colella, inoltre, interpreterà Giulio Rampulla, il capo redattore del giornale, un uomo caparbio e gentile che si prenderà cura della redazione nonostante nasconda un grande dolore: la moglie Teresa è infatti alcolizzata e giocatrice incallita d’azzardo.

A completare il ricchissimo cast di L’Ora – Inchiostro contro Piombo troviamo Giovanni Alfieri (nel ruolo di Domenico Sciamma), Giampiero de Concilio (Nic Ruscica), Samuele Segreto (Dino Ruscica), Silvia d’Amico (Anna Nicastro), Tiziana Lodato (Silvia Congiu), Marcello Mazzarella (Gaetano Donati), Daniela Scattolin (Nerina), Josafat Vagni (Marco Maravigna), Giorgia Spinelli (Avvocato Muscarà), Selene Caramazza (Olivia Butera), Fabrizio Ferracane (Michele Navarra) e Lino Musella (Luciano Liggio).