L’ora della verità su Canale 5: trama, numero puntate, location, attrici

Nuova fiction su Canale 5: parte domenica 30 agosto L’ora della verità con Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. Si tratta di una serie francese tratta dal romanzo noir Tempo assassino dello scrittore francese Michel Bussi. Sono 3 le puntate de L’ora della verità: 3 prime serate che accorpano gli otto episodi della prima stagione, che andranno in onda domenica 30 agosto, lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre (salvo repentini cambiamenti di programmazione). L’ora della verità è già stata trasmessa con buoni ascolti tv in Francia, Belgio e Svizzera e si attendono esiti positivi anche nel Belpaese. Nel cast impossibile non menzionare l’attrice italiana Caterina Murino, assai nota oltralpe e a Hollywood grazie al suo talento e alla sua bellezza.

Di cosa parla L’ora della verità, la serie tv con Caterina Murino

Ne L’ora della verità si intrecciano due stagioni: i nostri giorni e gli anni Ottanta. Si parte nel 1994: Clotilde (Mathilde Seigner) ha 15 anni ed l’unica sopravvissuta a un tragico incidente, costato la vita al fratello Nicolas (Theo Frilet), la madre Palma (Caterina Murino) e il padre Paul (Greogory Fitoussi). Tornata in Corsica 25 anni dopo con marito e figlia, l’arrivo di una strana lettera sconvolge il fragile equilibrio della donna. Clotilde scava a fondo nella vita dei nonni, dei vicini, dei vecchi amici, nel diario d’infanzia…Clotilde è convinta che qualcosa non torni nella dinamica dell’incidente. La speranza è quella di ricostruire la sua vita e garantire a sé e alla propria famiglia un futuro sereno sull’isola.

Chi sono le attrici della serie tv francese L’ora della verità

Le attrici protagonisti de L’ora della verità sono: Caterina Murino (Palma), Mathilde Seigner (Clotilde) e Jenifer Bartoli (Salomé).

Chi è Caterina Murino: ex letterina di Passaparola classe 1977, ha iniziato a recitare nei primi anni Duemila. Dopo brevi apparizioni in fiction italiane, si è affermata in Francia. Dal 2004 vive a Parigi ed è una delle interpreti più richieste. Nel 2006 è stata chiamata a Hollywood per indossare i panni della Bond Girl nel film Casino Royale.

Chi è Mathilde Signer: nata a Parigi nel 1968, è sorella minore dell’attrice e cantante Emmanuelle, sposata con il regista polacco Roman Polanski. La recitazione è un affare di famiglia: anche la zia Francoise è un’apprezzata attrice francese. Mathilde è molto popolare in Francia, la sua carriera è divisa tra cinema, tv e teatro.

Chi è Jenifer Bartoli: 38 anni, è una cantante francese. Con cinque album all’attivo è assai nota nel suo paese. Dal 2009 ha affiancato l’attività di attrice a quella di interprete. Grande successo ha ottenuto proprio con L’ora della verità.

Location L’ora della verità: dove è stata girata la serie tv francese

L’ora della verità è ambientata in Corsica e qui sono state girate tutte le scene degli otto episodi. In particolare la produzione ha scelto la splendida città di Bastia. È la seconda città dell’isola per numero di abitanti, nonché principale porto della Corsica. Possiede un ricco patrimonio artistico e culturale e in passato è stata spesso usata come location di produzioni cinematografiche.