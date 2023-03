Il Serale di Amici 22 è iniziato lo scorso sabato 18 marzo, raccogliento un enorme successo di ascolti e di interazioni social. Fino ad adesso sono andate in onda le prime due puntate di questa fase del programma, in cui i giovani allievi stanno lottando con tutte le loro forze per poter rimanere all’interno della Scuola di Maria De Filippi. Oltre ai cantanti e i ballerini, tra i protagonisti della trasmissione troviamo i sei professori: Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima, in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico, osando con un nuovo sorprendente look. Già nella prima puntata, la Maestra si era presentata con un’acconciatura totalmente nuova: un bob medio, con una frangia laterale, di un luminoso grigio, quasi platino. Ieri 25 febbraio, la Celentano ha stravolto nuovamente il suo look, tenendo i capelli sempre di colore platino ma con un taglio cortissimo e una frangia che le copriva la fronte.

La domanda che in molti telespettatori si sono posti è: si tratta di capelli veri o di diverse parrucche? La Celentano ha sempre abituato al pubblico ad uno stile classico, con capelli biondi e lisci e solitamente raccolti. Quest’anno, però, ha deciso di stravolgere completamente il suo aspetto, almeno parzialmente. Ebbene si, perché in realtà l’ex ballerina ha dichiarato di aver deciso di indossare delle parrucche. Nella prima puntata del Serale, Maria De Filippi ha subito individuato il cambiamento e ha chiesto alla collega se si trattasse di una parrucca. Al che, Alessandra ha risposto: “Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho fatto in questo modo”.

Dunque, è molto probabile che la coreografa ci sorprenderà ogni settimana con nuovi audaci look. L’hair-style cortissimo sfoggiato ieri sera 25 febbraio è stato fortemente apprezzato dal pubblico, che ha sostenuto che questo cambio la svecchi e la renda più giovanile. Inoltre, in molti hanno notato delle somiglianze con alcuni personaggi dello spettacolo. Alcuni hanno visto una certa analogia tra Alessandra Celentano e Meryl Streep. Nello specifico, con il noto personaggio di Miranda Priestly dal film “Il Diavolo veste Prada“. Oltre che dal look, le due sarebbero accomunate anche dalla severità e la ‘spietatezza‘ usate nel lavoro, per cui il paragone cadeva proprio a pennello.

Dopodiché, c’è chi, invece, l’ha paragonata a Kris Jenner, la madre e manager delle sorelle Kardashian, imprenditrici e modelle famosissime in America e nel mondo. Insomma, questo nuovo stile ha avuto un grande successo. Chissà in che modo ci stupirà la Maestra nella prossima puntata di Amici.