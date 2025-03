LOL-chi ride è fuori, co-conduttrice Sanremo 2025 nel cast

E’ tutto pronto per la nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori. Quest’anno sono tante le novità previste nel programma a partire dai conduttori dietro le quinte. Manca sempre meno all’inizio ed il cast sta per sfidarsi all’interno di una stanza dove i concorrenti saranno chiusi per 6 ore consecutive.

LOL- Chi ride è fuori, quando inizia e novità

LOL- chi ride è fuori è giunto alla quinta stagione che vedrà molte novità. La trasmissione andrà in onda a partire dal 27 marzo su Prime Video e sarà capitanata da Angelo Pintus e Alessandro Siani che resteranno nella control room per tutta la durata al posto di Fedez e Frank Matano. Il montepremi è di 100 mila euro e come di consuetudine sarà devoluto in beneficienza.

Il cast della quinta stagione

Il cast scelto per la quinta stagione che andrà a realizzare i sei episodi è formato dal comico e autore televisivo Federico Basso, il comico e attore Enrico Brignano e la moglie e conduttrice Flora Canto. Poi ancora il comico e youtuber Tommy Cassi e l’illusionista Raul Cremona. Nell’elenco vi sono anche l’attrice e comica Valeria Graci, l’attore Andrea Pisani, il comico Alessandro Ciacci, la comica Marta Zoboli.

Dopo il successo di Sanremo 2025, una delle co-conduttrici che hanno accompagnato il direttore artistico Carlo Conti è pronta a tenere compagnia con il suo umorismo e la sua ironia il pubblico italiano. Stiamo parlando di Geppi Cucciari, attrice, comica e presentatrice da tutti conosciuta per il suo talento unico e inimitabile.

Il successo di LOL-Chi ride è fuori

Da cinque anni LOL- Chi Ride è Fuori ha conquistato milioni di persone che non possono fare a meno di seguirlo e ridere con i personaggi che in ogni edizioni vi hanno preso parte. Il segreto del successo? Senza dubbio si inserisce nella tradizione dell’humor italiano ma con un format completamente nuovo caratterizzato dal fatto che i partecipanti oltre a far ridere il pubblico devono divertirsi tra loro all’interno di una stanza per 6 ore consecutive. Si parla, quindi, di un gioco meta che fa riferimento alla dinamica di vedere i comici intenti a far ridere altri comici che conoscono le regole ma a volte non riescono a seguirle.

LOL- Chi ride è fuori è anche un prodotto televisivo fruibile, la durata è breve così da permettere al telespettatore di godersi ogni episodio con leggerezza. Ogni appuntamento, poi, è a se stante. Dunque, non è obbligatorio aver visto quello precedente. Infine, il programma si lega completamente alla popolarità dei social media grazie alla condivisione di videoclip, sketch esilaranti e foto insolite dei protagonisti che diventano virali in un batter d’occhio.