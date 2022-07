LOL-Chi ride è fuori: arriva lo speciale natalizio con ex concorrenti

Tutti pazzi per LOL-Chi ride è fuori. Dopo il successo delle prime due stagioni – diventate un vero e proprio cult – Prime Video ha deciso di produrre una terza stagione dello show più uno speciale natalizio con alcuni ex concorrenti. Novità confermate alla presentazione dei palinsesti della piattaforma streaming. LOL 3 dovrebbe debuttare in primavera – una data ufficiale non è stata ancora comunicata – e al timone ritroveremo per il terzo anno consecutivo Fedez.

I nuovi partecipanti di LOL-Chi ride è fuori? Al momento tutto tace: fino ad oggi è trapelato solo il nome di Edoardo Tavassi, che con la sua vivacità e simpatia mostrata all’Isola dei Famosi avrebbe incuriosito gli autori di Prime Video. Per il fratello maggiore di Guendalina nonché ex fidanzato di Diana Del Bufalo – star della seconda edizione di LOL – sarebbe davvero un salto in avanti nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Durante il periodo natalizio sarà possibile guardare su Prime Video LOL Xmas Special, che durerà quanto un film e riunirà alcuni ex concorrenti della versione italiana della trasmissione. Più precisamente: Mara Maionchi (che aveva co-condotto la prima edizione insieme a Fedez), Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Pintus, Mago Forest. Pure lo speciale sarà guidato da Fedez.

Prime Video ha inoltre svelato altre novità importanti nella sua offerta: Frank Matano condurrà un nuovo programma dal titolo Prova Prova Sa Sa, Lillo sarà protagonista di una fiction su Posamen (personaggio diventato famoso proprio grazie a LOL-Chi ride è fuori), e poi ci saranno degli spettacoli comici con Pintus e Maccio Capatonda.

Le altre novità di Prime Video per la stagione televisiva 2022/2023

Nei prossimi mesi su Prime Video sarà disponibile la seconda stagione di The Ferragnez e la terza edizione di Celebrity Hunted. Arriva poi una nuova serie tv con protagonisti i Me contro te, gli youtuber Lui e Sofì diventati negli ultimi anni veri e propri idoli per i bambini e ragazzini italiani.

In palinsesto, inoltre, due documentari importanti: uno sulla vita del defunto Kobe Bryant, l’altro sul percorso musicale di Mahmood, sconosciuto ai più fino al 2019, anno della vittoria al Festival di Sanremo con il brano Soldi.