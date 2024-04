Lol 4-Chi ride è fuori: chi ha vinto (SPOILER) con sorpresa finale

LOL 4 – Chi ride è fuori ha il suo vincitore. Chi non avesse ancora terminato di vedere su Prime Video il programma e quindi non volesse sapere in anticipo il nome di chi ha trionfato è bene che abbandoni la lettura. I curiosi invece scopriranno chi è salito sul gradino più alto del podio dopo aver vinto lo scontro finale.

LOL 4 – finale tra Giorgio Panariello ed Edoardo Ferrario

A giocarsi il primo e il secondo posto sono stati Edoardo Ferrario e Giorgio Panariello. Il comico toscano è subito partito con il turno, sfoderando un nuovo personaggio, vale a dire un musicista baffuto che ha suonato “Amore grande amore libero” de Il Guardiano del Faro. La performance ‘artistica’ è stata realizzata con un improbabile strumento architettato con uno spruzzino ed una tanica di benzina.

Ferrario, innanzi a cotanta sana follia, ha gettato la spugna. Non ha trattenuto la risata consegnando la vittoria a Panariello a cui avrebbero dovuto andare 100mila euro da donare in beneficienza. Avrebbero, condizionale, non è stato usato a sproposito in quanto il conduttore, con un colpo a sorpresa, ha deciso di dividere il premio con Ferrario. Alla fine sono stati donati 50mila euro alla Lega per la difesa del cane (associazione scelta da Panariello) e gli altri 50mila alla realtà indicata da Ferrario, cioè HelpCode, che s’impegna nell’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo.

Lol 4: partecipanti e fase finale

Anche la quarta edizione di LOL è stata condotta da Fedez, affiancato da Frank Matano e dalla partecipazione di Lillo. A sfidarsi in gara Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani.

Nella fase finale del gioco, oltre ai già citati Panariello e Ferrario, sono restati in scena Aurora Leone, Lucia Ocone e Rocco Tanica. Quest’ultimo ha potuto usufruire del bonus Perla, grazie al quale ha potuto ridere per cinque minuti senza incappare in sanzioni.

La prima ad aver alzato bandiera bianca è stata Lucia Ocone, che si è tradita mentre stava vestendo i panni del suo personaggio Veronika. Eliminazione analoga per Rocco Tanica, che ha dovuto lasciare il gioco mentre stava tentando di far ridere il resto del cast. Medaglia di bronzo per Aurora Leone, che non ha resistito a un’imitazione di Ferrario che a sua volta nulla ha potuto contro Panariello.