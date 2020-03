Lodovica Comello si mostra dopo il parto. Foto ‘prima e dopo’: “Incredibile”

Lodovica Comello in formissima dopo il parto. La foto ‘prima e dopo’: “Incredibile”

Il 16 marzo 2020 Lodovica Comello ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. La conduttrice ha partorito a Milano in piena emergenza coronavirus, ma tutto è andato per il meglio. In famiglia è arrivato Teo. Raggiante anche il marito di origini argentine, Tomas Goldschmidt, attivo professionalmente come produttore. A distanza di una decina di giorni dal parto, l’attrice è tornata a mostrarsi sui social, pubblicando uno scatto del ‘prima e dopo’. E il risultato è stato “incredibile”, come lei stessa ha commentato. Anche perché, in effetti, Lodovica appare in formissima. Il pancione naturalmente è sparito. Ora il bebè sta tra le sue braccia e…

Lodovica mostra con orgoglio la forma fisica recuperata in tempi record

Il fisico della Comello sembra già aver smaltito tutti i kg presi durante la gravidanza. Lei stessa lo ha fatto notare postando una foto che ben rende la ‘trasformazione’ e commentando a suo modo, con ironia e simpatia: “Tralasciando la mia mise erotica della foto di destra… è incredibile”. Immediata la reazione dei fan, che hanno commentato in tantissimi il post veicolato su Instagram. Tra i vip che sono intervenuti c’è stata Anna Tatangelo, ex di Gigi D’Alessio (i due hanno annunciato la rottura nei giorni scorsi), che ha piazzato una serie di cuoricini per l’amica.

Lodovica Comello sul figlio: “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa”

“Sto bene, grazie. Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza del coronavirus, mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa”. Così Lodovica spiegava a Tv Sorrisi e Canzoni come stava trascorrendo gli ultimi giorni di gravidanza. Circa al concepimento di Teo, confessava: “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto”. Il nome non era invece stato comunicato prima del parto.