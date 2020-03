Lodovica Comello, neomamma in quarantena: figlio isolato e voglia d’uscire

Lodovica Comello neo mamma, cresce la voglia di mostrare il mondo a Teo: il post parto ai tempi del coronavirus tra figli isolati e voglia di uscire

Esattamente due settimane fa, Lodovica Comello è diventata mamma per la prima volta, accogliendo tra le braccia Teo, il figlio avuto dal marito di origini argentine Tomas Goldschmidt, attivo professionalmente come produttore. Oggi la conduttrice torna a rivelarsi sui social, facendo sapere che cresce in lei la voglia di mostrare il mondo al suo bebè. Eh sì, perché ai tempi del coronavirus si sono create situazioni surreali e uscirsene di casa può essere un rischio per sé e per gli altri. Una situazione che ha fatto scaturire un’attesa senza precedenti. Tutti sono smaniosi di sapere come e quando si potrà tornare a respirare aria fresca senza restrizioni. Per le neo mamme la situazione è ancor più ‘strana’: i bebè nati durante la quarantena sono spesso isolati, assieme ai genitori, dal resto della famiglia e dal resto del mondo. Su questo ha riflettuto Lodovica.

“Aspettiamo pazienti in casa”

“Teo dorme. Oggi fa 2 settimane! Noi guardiamo ‘Nudi e Crudi’ e riposiamo i bicipiti”, esordisce Lodovica che aggiunge: “Tutto scorre tranquillo ma anche in attesa… Non vediamo l’ora di mettere Teo sul passeggino e portarlo a fare un bel giro al parco in una giornata di sole.” E ancora: “Fargli sentire il venticello in faccia, fargli ascoltare le risate degli altri bimbi che giocano, fargli conoscere i nonni, gli zii, i cuginetti e tutti gli amici di mamma e papà. Insomma, iniziare la vita vera insieme a lui.” “Presto lo potremo fare… ma nel frattempo, aspettiamo pazienti in casa”, conclude l’attrice.

Lodovica Comello in formissima dopo il parto: foto ‘Prima e dopo’

Non è la prima volta che la Comello si fa viva sui social dopo il parto. Pochi giorni fa ha mostrato con orgoglio il suo fisico, facendo notare come sia tornato in formissima dopo la gravidanza. “Incredibile”, ha commentato raggiante, testimoniando il tutto con una foto ‘Prima e dopo’.