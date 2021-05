Lodovica Comello, com’è cambiata grazie al marito e scelta secondo figlio

La vita di Lodovica Comello è cambiata nel 2011. Quell’anno, sul set della serie Disney Violetta che le ha regalato la grande popolarità, l’artista ha trovato il grande amore della sua vita: Tomas Goldschmidt. All’epoca lui era direttore di produzione e tra un ciak e l’altro è scoppiata la passione. Un amore grande, intenso, che ha cambiato l’esistenza di entrambi.

Per questo sentimento così importante Tomas Goldschmidt ha lasciato l’Argentina e si è trasferito in Italia, dove Lodovica Comello è rientrata dopo l’esperienza in Violetta e dove si è affermata come cantante, attrice e conduttrice. Il matrimonio è stato celebrato nel 2015 mentre il primo figlio, Teo, è arrivato nel 2020. In una lunga intervista concessa al settimanale Intimità Lodovica ha parlato della sua famiglia e di come tutto sia stato semplice con Tomas.

Nessun rapporto tormentato per Lodovica Comello e il marito Goldschmidt: tutto è sempre filato liscio come l’olio, tutto è venuto facile alla coppia. Dopo i primi anni di fidanzamento è arrivato il matrimonio e subito dopo un figlio. Il bambino è stato concepito durante un weekend di relax a Madrid.

Lodovica Comello ha ringraziato il marito Tomas per il modo in cui l’ha cambiata, l’ha fatta crescere e maturare e, inevitabilmente, l’ha resa più donna:

“Mi ha trasmesso la sua spensierata argentinità, insegnandomi che non tutto può essere calcolato, ha ribaltato il mio modo di essere. Adesso sono una che si affida a ciò che capita, che non contrasta più di tanto gli eventi”

Allo stesso modo Lodovica Comello ha insegnato qualcosa a Tomas Goldschmidt: lo ha aiutato a trovare se stesso, a credere di più nelle proprie potenzialità e ad essere più razionale. “Abbiamo trovato la felicità”, ha assicurato la conduttrice di Italia’s Got Talent.

Nel 2020, poi, la nascita del piccolo Teo, che ha stravolto la vita della coppia. Lodovica ha ammesso che essere mamma è una delle più belle avventure ma, allo stesso tempo, è una prova di resistenza fisica e mentale. Per fortuna Lodovica può contare molto sulla sua dolce metà, che è un padre attento e premuroso.

Il piccolo Teo resterà figlio unico? Il pensiero di Lodovica Comello sul secondo figlio è chiaro:

“Al momento l’idea di un altro bambino mi terrorizza, ma credo che possa arrivare prima o poi. Ho solo 31 anni. Ma ora Teo è troppo piccolo, la nostra vita è troppo incasinata e soprattutto abbiamo ancora troppo sonno arretrato”

Lodovica Comello ha inoltre confessato che il suo primogenito assomiglia molto al papà fisicamente e che è un bambino molto sensibile.