Lodo Guenzi, il giudice di X Factor risponde alle critiche di Asia Argento

Lodo Guenzi difende le sue scelte ad X Factor dalle critiche di Asia Argento

Lodo Guenzi passa al contrattacco e risponde alle critiche di Asia Argento. Il cantante dello Stato Sociale non ci sta ad essere messo all’angolo dall’attrice e regista, figlia di Dario Argento. Come è noto, al cantante bolognese è stato affidato il difficile compito di sostituire Asia Argento, molto amata dal pubblico ma estromessa dal talent in seguito allo scandalo legato al caso Jimmy Bennet. Il nuovo giudice di X Factor oggi risponde agli attacchi che gli sono stati rivolti nelle scorse settimane. Ospite su Radio 2 del programma Non è un paese per giovani, Asia Argento aveva criticato duramente il lavoro di Lodo a X Factor 2018 ritenendolo in qualche modo “colpevole” delle eliminazioni delle band Red Bricks Foundation e dei Seveso Casino Palace. In un’intervista rilasciata al nuovo numero di Vanity Fair, il giudice di X Factor si difende e spiega le sue ragioni.

Lodo Guenzi risponde alle critiche di Asia Argento

Nel ruolo di nuovo giudice di X Factor, Lodo Guenzi si trova a dover gestire un’improvvisa popolarità. Il cantante dice di essere perfettamente a suo agio in questa nuova condizione. A dargli dei grattacapi sono invece le critiche di Asia Argento. L’attrice ha infatti dichiarato di non essere d’accordo con le scelte musicali del nuovo giudice, che ritiene responsabile dell’eliminazioni di alcune band da lei molto amate. Alle accuse, Lodo risponde in maniera molto pacifica dalle pagine di Vanity Fair: “Ho scelto di fare un cosa per la quale sono esposto alle critiche, ognuno dice quello che vuole, ma io faccio il mio percorso”.

Lodo Guenzi dalla passione per la pittura alla musica

Nell’intervista rilasciata al settimanale, Lodo racconta di sé e della sua vita privata. Il cantante 32enne rivela di avere un passato nell’arte e dichiara di essere stato un enfant prodige della pittura: “A 11 anni ero credibile a copiare Caravaggio, mi facevano fare le mostre. Questo è nettamente l’ambito in cui ho più talento”. Cresciuto in una famiglia decisamente agiata, mamma giudice e papà professore universitario, Lodo ha comunque messo da parte la pittura per dedicarsi alla musica.