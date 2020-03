Locke & Key seconda stagione confermata: quando, cast e trama

By

Seconda stagione Locke & Key, quando la vedremo: la conferma è ufficiale

Hanno appena confermato la seconda stagione di Locke & Key: la serie Tv pubblicata su Netflix lo scorso 7 febbraio avrà un seguito che appassionerà ancor di più coloro che sono rimasti affascinati dalle avventure dei fratelli Locke. A darne l’annuncio è stata la stessa Netflix con un comunicato-stampa che riporta le parole cariche di gratitudine ed entusiasmo di Carlton Cuse e Meredith Averill, showrunner ed executive producer della serie: “Siamo molto emozionati – questo quanto si legge – […] di continuare il viaggio di Locke & Key accanto a tutti i nostri meravigliosi collaboratori […] Siamo grati a Netflix per tutto il suo supporto […] in questo momento difficile, e non vediamo l’ora di mostrarvi l’emozionante prossimo capitolo della nostra storia”.

Locke & Key cast, i personaggi e gli attori della seconda stagione della serie Tv Netflix

Parole cariche di entusiasmo anche quelle di Brian Wright, vice presidente Original Series di Netflix che si è detto orgoglioso e al tempo stesso impaziente di vedere in azione ancora una volta i personaggi di Locke & Key. Alla serie partecipa anche Connor Jessup, oggi in coppia con Miles Heizer di Tredici; a lui si aggiungono Darby Stanchfield, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones e Griffin Gluck. Un cast molto ben nutrito insomma che ha coinvolto sin dalle prime puntate il pubblico di Locke & Key.

La trama ufficiale di Locke & Key 2: le prime anticipazioni

Al momento la trama ufficiale di Locke & Key è sconosciuta ma è stato confermato che la seconda serie si baserà soprattutto sul ruolo che i fratelli Locke avranno come custodi delle chiavi. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo tempestivamente.