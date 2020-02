Miles Heizer gay, coming out col fidanzato Connor Jessup: la foto che svela tutto

Connor Jessup, la foto con Miles Heizer: coming out per i due attori

Miles Heizer e Connor Jessup non hanno certo bisogno di presentazioni, visto che il primo è conosciuto per due importanti serie, American Crime e Falling Skies, e il secondo ha raggiunto un grandissimo successo con 13 Reasons Why che presto dovrebbe tornare con la sua quarta e ultima stagione. Poco inclini al gossip ma sempre al centro dell’attenzione per via del loro orientamento sessuale, i due hanno fatto coming out come coppia pochissimo tempo fa su Instagram: a commento della foto che vedete sotto Connor ha infatti scritto un bellissimo “Sono in ritardo ma ti amo, sei buono, mi rendi migliore, buon San Valentino!”.

Connor Jessup gay, l’attore aveva già fatto coming out a giugno: “L’ho nascosto per anni”

Connor in realtà aveva già fatto coming out un anno fa parlando della propria infanzia e adolescenza e spiegando che pur sapendo di essere gay da quando aveva tredici anni si è sempre voluto nascondere. Poi l’esplosione di emozioni quel giugno 2019, mese di un coming out bellissimo ma non sorprendente perché in realtà le voci su Jessup gay erano già circolate parecchio sul Web. Lo stesso si può dire per il suo bel compagno.

Miles Heizer e Brandon Flynn, le voci sulla storia prima del coming out

Miles infatti non aveva mai fatto coming out finora ma per moltissimo tempo si è parlato di una sua storia con Brandon Flynn, anche lui volto amatissimo di Tredici, che però non è mai stata confermata; ci fu persino un bacio in bocca tra i due ma le voci sull’omosessualità di Heizer furono subito smentite dal manager. Proprio in questi giorni, il coming out con una foto davvero bella e con tanto di dichiarazione d’amore. Tanti auguri, Miles e Connor! Siete bellissimi!