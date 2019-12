Lo Zecchino d’Oro, il momento Prova del Cuoco non piace: il Web mormora

Lo Zecchino d’Oro, prima puntata della 62esima edizione in onda mercoledì 4 dicembre

Oggi è andata in onda la prima puntata della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, ma non tutto è andato, forse, come previsto. La conduttrice è Antonella Clerici, che ha dato appuntamento al pubblico per i prossimi due pomeriggi e con la finale in onda sabato sera su Rai 1. Lo Zecchino d’Oro è un festival molto seguito e apprezzato dal pubblico, che va in onda da tantissimi anni e che per tanti è un appuntamento fisso ogni anno. Quest’anno alcune scelte non sono piaciute a una parte del pubblico, e una di queste ha a che fare proprio con la Clerici. Durante la puntata, infatti, Antonella ha accolto in studio Alessandra Spisni e ha regalato un momento culinario al pubblico, un momento Prova del Cuoco insomma.

Lo Zecchino d’Oro parte con le polemiche: il momento Prova del Cuoco sotto accusa

La Clerici, tornata in tv dopo le polemiche, ha ricordato che con Alessandra Spisni ha passato tanti momenti belli alla Prova del Cuoco, dove la Spisni è ancora presente. Antonella ha colto l’occasione per mandare i saluti a Elisa Isoardi, ma secondo qualcuno questo momento culinario non era attinente allo Zecchino d’Oro. C’è stata anche qualche piccola polemica su Twitter inerente al poco spazio dedicato ai bambini, che sono i veri protagonisti del festival. “Ma i #44gatti??? Speriamo che nei prossimi giorni si migliori un po’ e si dia più spazio ai bambini. Per ora delusa”, ha scritto infatti qualcuno. Ma la scelta che ha fatto più discutere è senza dubbio quella legata al momento dei bomboloni. Dopo due canzoni, infatti, la Clerici era già in postazione cucina.

Antonella Clerici porta La Prova del Cuoco allo Zecchino d’Oro: i commenti del Web

Ovviamente nel pubblico c’è anche chi ha apprezzato e ha ricordato con piacere i tempi di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, ma altri invece hanno commentato con ironia e manifestando la mancata approvazione. Ecco alcuni tweet d’esempio: