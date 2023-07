Lo cercano con gli elicotteri, Sciarelli lo trova al mare: delirio social

By

Un fatto inusuale si è verificato oggi, 2 luglio, in una spiaggia libera di Maccarese, sul litorale nord di Fiumicino. Protagonista della vicenda la storica conduttrice di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli, che ha ritrovato personalmente e casualmente un ragazzino di 15 anni, scomparso improvvisamente poche ore prima. Colta completamente di sorpresa, la giornalista si è ritrovata a far parte di una delle tante storie che da anni narra nel suo famoso programma, anche se, fortunatamente, questa ha avuto un finale felice. Ma, capiamo meglio cosa è esattamente successo.

Federica Sciarelli ritrova un ragazzo scomparso

Erano circa le 11 quando il 15enne è sparito dallo stabilimento balneare di Maccarese, dove si trovava insieme ai genitori. Si tratterebbe di un giovane affetto da alcune patologie e i genitori, non riuscendo a ritrovarlo, si sono subito spaventato e hanno deciso di rivolgersi al 112 per chiede aiuto. Intorno alle 13 è scattato l’allarme e guardia costiera, vigili del fuoco e volontari si sono subito attivati. Le ricerche sono state molto vaste: sono durate circa tre ore e sono state effettuate sia via mare con l’unità Sar di turno che a terra dal Locamare Fregene e dalla squadra mare sicuro della guardia costiera. Addirittura, è subentrato anche l’auto di un elicottero si è imbarcato dalla Riva di Traiano.

Poi, alle 16, finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il ragazzo è stato ritrovato mentre vagava senza meta proprio da Federica Sciarelli. La giornalista, che stava trascorrendo una giornata la mare, lo ha visto sulla spiaggia di Palidoro, davanti l’ospedale Bambino Gesù, a circa cinque chilometri da dove si trovava inizialmente. Sciarelli, alla vista del ragazzo, ha subito immaginato potesse essere in qualche modo in pericolo, per questo si è avvicinato e ha segnalato subito la presenza alle forze dell’ordine. Successivamente, la conduttrice è rimasta al fianco del 15enne fino all’arrivo dei genitori.

La conferma del ritrovamento è stata poi diffusa dalle pagine social ufficiali di Chi l’ha visto e la notizia ha colpito moltissimi utenti. In tantil infatti, hanno commentato con grande entusiasmo questa surreale vicenda, soprattutto per la presenza della Sciarelli e la coincidenza che sia stata proprio a lei a trovarsi coinvolta in questo caso, dopo aver passato anni ad occuparsi proprio di storie di questo tipo.