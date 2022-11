By

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore deve fare i conti con un’assenza importante, quella della signora Agnese Amato. La sarta del grande magazzino milanese è volata a Londra per stare accanto alla figlia Tina, alle prese con una gravidanza difficile. Escamotage creato ad arte dagli autori della serie di Rai Uno per dare modo all’attrice Antonella Attili di dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Il ritorno di Agnese a Il Paradiso delle Signore

Ma Agnese tornerà mai a Il Paradiso delle Signore o toccherà attendere il prossimo anno, magari le puntate finali? Al momento la faccenda è poco chiara ma Pietro Genuardi, che presta il volto al capo magazziniere Armando Ferraris, ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv che la collega dovrebbe ritornare. Un condizionale che vuol dire tutto e niente…

“Agnese dovrebbe tornare e a questo punto Armando si ritroverebbe nonno. Un’esperienza che nella vita ancora mi manca e su cui per il momento, magari, sorvolerei. E chissà come tornerà la signora Amato, considerando che la Londra del 1964 è stata teatro di grandi rivoluzioni e fermenti. Magari la ritroverò con un look stravolto e la minigonna!”

Dalle affermazioni di Pietro Genuardi è chiaro che il ritorno di Agnese a Il Paradiso delle Signore non arriverà entro la fine del 1963, che coincide col nostro 2022. L’Amato potrebbe riapparire sul piccolo schermo a fine stagione, dopo la nascita del figlio di Tina e Sandro. Insomma, un tempo piuttosto lungo…

Anche senza la sua Agnese, però, Armando Ferraris domina la scena a Il Paradiso delle Signore con i suoi consigli saggi e preziosi. L’uomo è pronto ad aiutare e sostenere tutti: da Gloria a Salvatore, passando per Marcello e Alfredo, senza dimenticare la new entry Vito, alle prese con il suo amore per Maria Puglisi.

Il grande successo de Il Paradiso delle Signore

Col tempo Il Paradiso delle Signore è diventata una certezza per gli ascolti tv del pomeriggio di Rai Uno. In barba a chi ha criticato il daily ed era pronto a far saltare il progetto, oggi la serie con Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina appassiona più di due milioni di telespettatori. È inoltre tra i prodotti più seguiti su Raiplay.

A conquistare il pubblico molteplici fattori: la trama avvincente, i numerosi personaggi in cui ognuno può identificarsi, l’effetto nostalgia e un prodotto di grande qualità.