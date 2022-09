Livio Cori: problemi di salute da agosto per l’ex di Anna Tatangelo

Il cantante campano ha rivelato via social di non essere stato molto bene fisicamente nel corso dell’ultimo paio di mesi: ecco le sue parole via Instagram

Livio Cori vuota il sacco sui suoi profili social ufficiali, Facebook e Instagram, rivelando che questo non è per lui esattamente il migliore dei periodi. L’artista campano, che un tempo in molti legavano alla misteriosa figura di Liberato, ha raccontato di avere in questo momento una serie di problemi di salute (non meglio specificati) che gli stanno impedendo di lavorare come vorrebbe.

Questi problemi di salute, stando al racconto di Livio Cori (che nello scatto social si è fatto vedere di spalle, con fare pensieroso) stanno andando avanti da ormai più di un mese, come minimo dallo scorso agosto per essere precisi. Si tratta di qualcosa che lo sta frenando sia a livello fisico sia a livello mentale e che gli impedisce di completare i suoi progetti musicali a cui sta lavorando. Ecco le parole dell’artista via social:

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere gia nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti. Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo.”

Anche se Livio Cori non ha parlato nello specifico di cosa si tratta, non sembra per fortuna essere nulla di grave. Domani, tra l’altro, il cantante tornerà ad esibirsi a Capua, in piazza Commestibili.

Livio Cori: un’estate impegnativa e piena di emozioni

La stagione estiva che si è appena conclusa è stata per Livio Cori ricca di eventi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il cantante, nel corso di questo 2021, si è preso e lasciato a più riprese con Anna Tatangelo, la collega con la quale, in ogni caso, sembra ormai essere definitivamente finita.

A giugno, i due piccioncini erano stati nuovamente pizzicati insieme in spiaggia, in atteggiamenti inequivocabili. I baci, i sorrisi e le carezze raccontavano evidentemente di una passione travolgente che si era nuovamente accesa, dopo una prima crisi. Soltanto pochi giorni fa, in ogni caso, la doccia fredda: la rivista Chi aveva parlato di una nuova rottura, legata a stili di vita e modi di pensare incompatibili. Non c’è mai stato dunque nessun ideale “terzo incomodo”, ma semplicemente una sensibilità diversa (magari legata alla loro differenza d’età? Chi lo sa!). Il ritorno di fiamma di metà giugno, dunque, lo si può reinterpretare alla luce dei fatti come un debole fuoco di paglia.