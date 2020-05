Live-Non è la d’Urso si allunga: in onda fino a giugno

Quando finisce Live Non è la d’Urso? Il talk show di Barbara si allunga fino a giugno

Live Non è la d’Urso andrà in onda fino a giugno. La prima serata con Barbara non si concluderà domenica 24 maggio, come fino a poco fa si pensava. La conferma è arrivata poco fa proprio in diretta durante Pomeriggio 5, dove la conduttrice ha spiegato di aver accettato la richiesta dell’editore di andare avanti per altre puntate. Proprio lei aveva rivelato in una intervista di pochi giorni fa che a Mediaset le cose accadono giorno dopo giorno e non si può mai sapere, e aveva ragione. Oggi pomeriggio è arrivata la notizia che l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso andrà in onda a giugno.

Live Non è la d’Urso in onda fino a giugno: il giorno dell’ultima puntata

Se Barbara d’Urso ha spiegato che il suo Live si allungherà per altre puntate, Davide Maggio ha fatto sapere il giorno preciso in cui finirà il programma. Live Non è la d’Urso andrà in onda fino a domenica 14 giugno 2020, dunque si allunga di tre puntate e ne mancano quattro, compresa quella del 24 maggio. Probabilmente si tratta di una notizia dell’ultimo minuto e che la stessa conduttrice ha condiviso con il suo pubblico appena ha potuto. Sempre oggi è arrivata la notizia di un altro programma di Canale 5 che si allungherà di qualche puntata rispetto a quanto emerso negli scorsi giorni. Stiamo parlando di Uomini e Donne: finirà pochi giorni prima di Live.

Barbara d’Urso in prima serata fino al 14 giugno, Pomeriggio 5 va in vacanza prima

Non è cambiata invece la data in cui finirà Pomeriggio 5, che si concluderà venerdì prossimo 29 maggio. Spostando la data finale di Live Non è la d’Urso a metà giugno, Carmelita continuerà a scontrarsi con Massimo Giletti che con Non è L’Arena concluderà la stagione la stessa sera della d’Urso. Fabio Fazio con Che tempo che fa invece si fermerà prima, ovvero tra due giorni.